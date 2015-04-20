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Амкар-Пермь - Арсенал
Амкар-Пермь - Арсенал: обзор матча 20 апреля 2015
Амкар-Пермь
20.04.2015, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
89'
Д. Смирнов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Арсенал
89'
ГОЛ! 0:1!
Д. Смирнов
Пас отдал
Л. Тесак
82'
Желтая карточка
М. Кашчелан
76'
Желтая карточка
Е. Осипов
64'
Замена
С. Кузнецов
️️️️
В. Рыжков
Замена
М. Батов
️️️️
И. Киреев
60'
Замена
М. Якубко
️️️️
А. Прудников
58'
46'
Замена
А. Кутьин
️️️️
Ф. Костя
46'
Замена
А. Зотов
️️️️
В. Корытько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
(К)
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Фегор Огуде
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Игорь Киреев
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Арсенал
82
Ян Муха
ВР
18
Сергей Сухарев
ЛЗ
19
Евгений Осипов
(К)
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
8
Лукаш Тесак
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
11
Флорин Костя
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
17
Максим Батов
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
3-4-2-1
1
Герус
11
Занев
79
Черенчиков
5
Арзуманян
23
Баланович
5
Гол
8
Огуде
91
Бутко
18
Коломейцев
88
Киреев
89
Прудников
4-2-3-1
82
Муха
14
Хагуш
19
Осипов
23
Калешин
18
Сухарев
18
Кашчелан
24
Смирнов
10
Корытько
28
Рыжков
8
Тесак
11
Костя
88
Киреев
17
Батов
17
Батов
88
Киреев
89
Прудников
26
Якубко
26
Якубко
89
Прудников
28
Рыжков
10
Кузнецов
10
Кузнецов
28
Рыжков
10
Корытько
21
Зотов
21
Зотов
10
Корытько
11
Костя
48
Кутьин
48
Кутьин
11
Костя
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Арсенал
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
7
Георги Пеев
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
7
Георги Пеев
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Амкар-Пермь - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
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