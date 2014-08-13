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РПЛ 2026/2027
Уфа - Динамо
Уфа - Динамо: обзор матча 13 августа 2014
Уфа
13.08.2014, среда, 15:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Динамо
31'
К. Самба
62'
К. Кураньи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Динамо
77'
Замена
Б. Джуджак
️️️️
М. Вальбуэна
69'
Замена
К. Нобоа
️️️️
А. Кокорин
Замена
В. Галиулин
️️️️
Д. Карлос
65'
62'
ГОЛ! 0:2!
К. Кураньи
Пас отдал
М. Вальбуэна
55'
Замена
К. Кураньи
️️️️
А. Прудников
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
Ф. Браун Форбс
54'
Замена
П. Степанец
️️️️
Д. Тумасян
43'
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Самба
Пас отдал
М. Вальбуэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
44
Максим Тишкин
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
3
Павел Аликин
(К)
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
10
Марсиньо
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
11
Диего Карлос
ПВ
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
17
Александр Васильев
ЦП
6
Виллиам
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Веремко
44
Тишкин
34
Тумасян
3
Аликин
26
Браун Форбс
13
Засеев
29
Пауревич
14
Семакин
10
Марсиньо
11
Карлос
99
Ханджич
4-2-1-3
21
Березовский
6
Дуглас
13
Гранат
4
Самба
18
Жирков
4
Юсупов
27
Денисов
28
Вальбуэна
9
Кокорин
89
Прудников
90
Смолов
26
Браун Форбс
70
Сафрониди
70
Сафрониди
26
Браун Форбс
34
Тумасян
4
Степанец
4
Степанец
34
Тумасян
11
Карлос
21
Галиулин
21
Галиулин
11
Карлос
28
Вальбуэна
10
Джуджак
10
Джуджак
28
Вальбуэна
9
Кокорин
16
Нобоа
16
Нобоа
9
Кокорин
89
Прудников
22
Кураньи
22
Кураньи
89
Прудников
Остались в запасе
Уфа
Динамо
90
Никита Безлихотнов
ПВ
1
Давид Юрченко
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
17
Александр Васильев
ЦП
6
Виллиам
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
17
Антон Иванов
ЦЗ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
1
Антон Шунин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
90
Никита Безлихотнов
ПВ
1
Давид Юрченко
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
17
Александр Васильев
ЦП
6
Виллиам
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Остались в запасе
17
Антон Иванов
ЦЗ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
1
Антон Шунин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Уфа - Динамо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Динамо
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