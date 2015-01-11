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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Сток Сити
Арсенал - Сток Сити: обзор матча 11 января 2015
Арсенал
11.01.2015, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Сток Сити
6'
Л. Косиельни
33'
А. Санчес
49'
А. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сток Сити
Замена
М. Озил
️️️️
О. Жиру
73'
72'
Замена
С. Айрленд
️️️️
Б. Кркич
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
67'
62'
Желтая карточка
П. Крауч
60'
Желтая карточка
Д. Кэмерон
51'
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
ГОЛ! 3:0!
А. Санчес
49'
46'
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
С. Н'Зонзи
46'
Замена
М. Муниеса
️️️️
Э. Питерс
ГОЛ! 2:0!
А. Санчес
Пас отдал
Т. Росицки
33'
Замена
Э. Бельерин
️️️️
М. Дебюши
12'
Травма
М. Дебюши
11'
ГОЛ! 1:0!
Л. Косиельни
Пас отдал
А. Санчес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
9
Боян Кркич
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
4-1-3-2
1
Оспина
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Мертезакер
26
Дебюши
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
10
Росицки
4
Санчес
9
Жиру
4-2-2-2
31
Бегович
5
Кэмерон
2
Вольшайд
17
Шоукросс
33
Питерс
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
19
Уолтерс
9
Кркич
7
Арнаутович
15
Крауч
26
Дебюши
2
Бельерин
2
Бельерин
26
Дебюши
9
Жиру
10
Озил
10
Озил
9
Жиру
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
32
Уолкотт
21
Окслэд-Чемберлен
33
Питерс
5
Муниеса
5
Муниеса
33
Питерс
9
Кркич
7
Айрленд
7
Айрленд
9
Кркич
15
Н'Зонзи
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
15
Н'Зонзи
Остались в запасе
Арсенал
Сток Сити
13
Войцех Щесны
ВР
21
Аарон Рэмзи
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Джек Батлэнд
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
21
Аарон Рэмзи
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Арсенал - Сток Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Эмирейтс
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