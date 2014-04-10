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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ювентус - Лион
Ювентус - Лион: обзор матча 10 апреля 2014
Ювентус
10.04.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Лион
4'
А. Пирло
68'
К. Маркизио
18'
Д. Бриан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Лион
88'
Желтая карточка
М. Гоналон
84'
Желтая карточка
С. Умтити
Желтая карточка
К. Маркизио
80'
Замена
С. Джовинко
️️️️
К. Тевес
78'
76'
Замена
Г. Данич
️️️️
С. Мальбранк
Замена
П. Погба
️️️️
А. Видаль
75'
Травма
А. Видаль
75'
70'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Д. Бриан
70'
Замена
Б. Гомис
️️️️
А. Ляказетт
ГОЛ! 2:1!
К. Маркизио
Пас отдал
М. Исла
68'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
М. Вучинич
60'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
46'
18'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бриан
Пас отдал
А. Мвуэмба
ГОЛ! 1:0!
А. Пирло
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
7
Арнольд Мвуэмба
ЛП
25
Максим Гоналон
(К)
ОП
4
Джордан Ферри
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
10
Набиль Фекир
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
4
Касерес
19
Бонуччи
14
Кьеллини
22
Исла
21
Пирло
27
Асамоа
23
Видаль
10
Маркизио
32
Тевес
9
Вучинич
3-2-3-2
1
Лопеш
26
Коне
14
Умтити
12
Бедимо
25
Гоналон
4
Ферри
10
Мальбранк
8
Толиссо
7
Мвуэмба
7
Бриан
91
Ляказетт
23
Видаль
8
Погба
8
Погба
23
Видаль
32
Тевес
21
Джовинко
21
Джовинко
32
Тевес
9
Вучинич
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Вучинич
7
Бриан
9
Н'Жи
9
Н'Жи
7
Бриан
10
Мальбранк
28
Данич
28
Данич
10
Мальбранк
91
Ляказетт
18
Гомис
18
Гомис
91
Ляказетт
Остались в запасе
Ювентус
Лион
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Реми Веркутр
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
10
Набиль Фекир
АП
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
10
Набиль Фекир
АП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Ювентус - Лион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 22:55 (прямая)
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