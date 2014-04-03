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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - Ювентус
Лион - Ювентус: обзор матча 03 апреля 2014
Лион
03.04.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Ювентус
85'
Л. Бонуччи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ювентус
90'
+2
Желтая карточка
М. Вучинич
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Д. Бриан
89'
Замена
Н. Фекир
️️️️
С. Мальбранк
86'
85'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бонуччи
78'
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
М. Исла
Замена
Б. Гомис
️️️️
А. Ляказетт
74'
Желтая карточка
А. Лопеш
68'
68'
Желтая карточка
С. Джовинко
62'
Замена
С. Джовинко
️️️️
П. Освальдо
55'
Замена
М. Вучинич
️️️️
К. Тевес
Желтая карточка
К. Толиссо
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
7
Арнольд Мвуэмба
ЛП
25
Максим Гоналон
(К)
ОП
4
Джордан Ферри
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
10
Набиль Фекир
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-2-3-2
1
Лопеш
12
Бедимо
14
Умтити
26
Коне
25
Гоналон
4
Ферри
7
Мвуэмба
8
Толиссо
10
Мальбранк
7
Бриан
91
Ляказетт
4-1-3-2
1
Буффон
22
Исла
4
Касерес
19
Бонуччи
14
Кьеллини
21
Пирло
8
Погба
10
Маркизио
27
Асамоа
10
Освальдо
32
Тевес
7
Бриан
9
Н'Жи
9
Н'Жи
7
Бриан
10
Мальбранк
10
Фекир
10
Фекир
10
Мальбранк
91
Ляказетт
18
Гомис
18
Гомис
91
Ляказетт
22
Исла
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
22
Исла
10
Освальдо
21
Джовинко
21
Джовинко
10
Освальдо
32
Тевес
9
Вучинич
9
Вучинич
32
Тевес
Остались в запасе
Лион
Ювентус
1
Реми Веркутр
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
Главный тренер
Реми Гард
30
Марко Сторари
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лион - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:25 (прямая)
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