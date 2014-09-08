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Расписание матчей
Евро-2024
Швейцария - Англия
Швейцария - Англия: обзор матча 08 сентября 2014
Швейцария
08.09.2014, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 1 тур
0 : 2
Завершен
Англия
58'
Д. Уэлбек
90+4'
Д. Уэлбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Англия
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Р. Ламберт
90'
+1
Желтая карточка
Р. Ламберт
90'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
У. Руни
77'
Замена
Ф. Ягиелка
️️️️
Ф. Джонс
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Г. Джака
74'
73'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Уилшир
Замена
Й. Дрмич
️️️️
А. Мехмеди
64'
58'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Р. Стерлинг
9'
Желтая карточка
Ф. Делф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
11
Валон Бехрами
ЦП
8
Гекхан Инлер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Джек Уилшир
ЦП
17
Фабиан Делф
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Уэйн Руни
ЦФ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Швейцария
12
Марвин Хитц
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
15
Блерим Джемаили
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
17
Пайтим Касами
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
19
Йосип Дрмич
ЦФ
Англия
13
Бен Фостер
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Калум Чамберс
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Рики Ламберт
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Зоммер
13
Родригес
20
Джуру
5
фон Берген
2
Лихтштайнер
10
Джака
11
Бехрами
8
Инлер
23
Шакири
18
Мехмеди
9
Сеферович
4-3-1-2
1
Харт
5
Стоунз
15
Кэхилл
16
Джонс
3
Бэйнс
18
Уилшир
17
Делф
8
Хендерсон
10
Стерлинг
14
Уэлбек
10
Руни
10
Джака
15
Джемаили
15
Джемаили
10
Джака
18
Мехмеди
19
Дрмич
19
Дрмич
18
Мехмеди
16
Джонс
16
Ягиелка
16
Ягиелка
16
Джонс
18
Уилшир
4
Милнер
4
Милнер
18
Уилшир
10
Руни
20
Ламберт
20
Ламберт
10
Руни
Остались в запасе
Швейцария
Англия
17
Лорис Бенито
ЛЗ
12
Марвин Хитц
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
17
Пайтим Касами
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
13
Бен Фостер
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
17
Лорис Бенито
ЛЗ
12
Марвин Хитц
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
17
Пайтим Касами
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Фостер
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Швейцария - Англия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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