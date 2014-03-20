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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фиорентина - Ювентус
Фиорентина - Ювентус: обзор матча 20 марта 2014
Фиорентина
20.03.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Ювентус
70'
А. Пирло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Ювентус
Желтая карточка
Нето
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
К. Тевес
86'
Замена
П. Освальдо
️️️️
Ф. Льоренте
74'
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
М. Исла
Замена
Ф. Ронкалья
️️️️
Й. Иличич
71'
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Пирло
Вторая желтая
Гонсало
67'
Замена
А. Матри
️️️️
М. Гомес
62'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
55'
51'
Желтая карточка
А. Видаль
Замена
М. Амброзини
️️️️
Д. Писарро
49'
Травма
Д. Писарро
48'
Желтая карточка
Гонсало
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
4
Ненад Томович
ЛЗ
2
Гонсало
(К)
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
6
Борха Валеро
ОП
7
Давид Писарро
ОП
7
Хуан Куадрадо
ПП
20
Альберто Аквилани
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Марко Бакич
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
17
Хоакин
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
3-2-3-2
33
Нето
4
Томович
15
Савич
2
Гонсало
6
Валеро
7
Писарро
11
Варгас
7
Куадрадо
20
Аквилани
27
Гомес
72
Иличич
4-1-3-2
1
Буффон
22
Исла
19
Бонуччи
4
Касерес
14
Кьеллини
21
Пирло
23
Видаль
8
Погба
27
Асамоа
12
Льоренте
32
Тевес
72
Иличич
14
Ронкалья
14
Ронкалья
72
Иличич
7
Писарро
90
Амброзини
90
Амброзини
7
Писарро
27
Гомес
21
Матри
21
Матри
27
Гомес
22
Исла
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
22
Исла
12
Льоренте
10
Освальдо
10
Освальдо
12
Льоренте
Остались в запасе
Фиорентина
Ювентус
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
88
Марко Бакич
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
30
Марко Сторари
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
88
Марко Бакич
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Фиорентина - Ювентус
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 21:50 (прямая)
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