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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ювентус - Фиорентина
Ювентус - Фиорентина: обзор матча 14 марта 2014
Ювентус
14.03.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Фиорентина
5'
А. Видаль
78'
М. Гомес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Фиорентина
Замена
С. Падоин
️️️️
М. Исла
81'
78'
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
76'
Замена
Х. Варгас
️️️️
А. Аквилани
Замена
П. Погба
️️️️
П. Освальдо
74'
66'
Замена
М. Гомес
️️️️
А. Матри
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
С. Джовинко
63'
57'
Желтая карточка
Гонсало
55'
Желтая карточка
Д. Писарро
51'
Замена
М. Амброзини
️️️️
М. Фернандес
Травма
Д. Кьеллини
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Видаль
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Артуро Видаль
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Фиорентина
33
Нето
ВР
4
Ненад Томович
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЛП
7
Давид Писарро
ОП
6
Борха Валеро
(К)
ОП
20
Альберто Аквилани
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
90
Массимо Амброзини
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
14
Кьеллини
21
Огбонна
4
Касерес
22
Исла
23
Видаль
27
Асамоа
21
Пирло
10
Маркизио
21
Джовинко
10
Освальдо
4-2-2-2
33
Нето
14
Ронкалья
15
Савич
2
Гонсало
4
Томович
7
Писарро
6
Валеро
20
Аквилани
14
Фернандес
72
Иличич
21
Матри
22
Исла
19
Падоин
19
Падоин
22
Исла
10
Освальдо
8
Погба
8
Погба
10
Освальдо
21
Джовинко
12
Льоренте
12
Льоренте
21
Джовинко
20
Аквилани
11
Варгас
11
Варгас
20
Аквилани
14
Фернандес
90
Амброзини
90
Амброзини
14
Фернандес
21
Матри
27
Гомес
27
Гомес
21
Матри
Остались в запасе
Ювентус
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
Главный тренер
Антонио Конте
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Ювентус - Фиорентина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:55 (прямая)
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