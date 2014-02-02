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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Металлист - Шахтер
Металлист - Шахтер: обзор матча 02 февраля 2014
Металлист
02.02.2014, воскресенье, 23:00
Объединенный Суперкубок, 2 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
10'
Д. Коста
68'
Д. Срна
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Шахтер
Замена
А. Березовчук
️️️️
А. Гомес
76'
Красная карточка
Р. Моледо
75'
Замена
А. Радченко
️️️️
Марлос
73'
Замена
В. Гоменюк
️️️️
М. Девич
72'
71'
Замена
С. Кривцов
️️️️
Д. Чигринский
70'
Замена
Илсиньо
️️️️
Фред
68'
ГОЛ! 0:2!
Д. Срна
65'
Замена
В. Нем
️️️️
Д. Коста
65'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Ф. Феррейра
64'
Замена
Тайсон
️️️️
Бернард
64'
Замена
Эдуардо
️️️️
А. Тейшейра
61'
Желтая карточка
Д. Чигринский
Замена
О. Шелаев
️️️️
А. Богданов
59'
46'
Замена
Фернандо
️️️️
Я. Ракицкий
46'
Замена
В. Шевчук
️️️️
Исмаили
Замена
С. Пшеничных
️️️️
М. Азеведо
46'
Замена
Эдмар
️️️️
С. Бланко
46'
Желтая карточка
Марлос
32'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
Пас отдал
Д. Срна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
35
Богдан Шуст
ВР
6
Марсио Азеведо
ЛЗ
18
Папа Гуйе
(К)
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
7
Диего Соуза
ОП
90
Андрей Богданов
ЦП
29
Себастьян Бланко
ПП
10
Марлос
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
7
Фред
ОП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
11
Бернард
ПП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
2
Александр Азацкий
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
5
Олег Шелаев
ОП
8
Эдмар
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
46
Артем Радченко
ЦФ
86
Владимир Барилко
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
20
Фернандо
ОП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
4-1-2-1-2
35
Шуст
6
Азеведо
18
Гуйе
4
Моледо
19
Ксенз
7
Соуза
90
Богданов
29
Бланко
10
Марлос
10
Гомес
32
Девич
3-3-2-1-1
1
Каниболоцкий
50
Кучер
19
Чигринский
44
Ракицкий
33
Срна
7
Фред
31
Исмаили
11
Бернард
11
Тейшейра
11
Коста
14
Феррейра
10
Марлос
46
Радченко
46
Радченко
10
Марлос
6
Азеведо
19
Пшеничных
19
Пшеничных
6
Азеведо
10
Гомес
4
Березовчук
4
Березовчук
10
Гомес
90
Богданов
5
Шелаев
5
Шелаев
90
Богданов
29
Бланко
8
Эдмар
8
Эдмар
29
Бланко
32
Девич
8
Гоменюк
8
Гоменюк
32
Девич
31
Исмаили
13
Шевчук
13
Шевчук
31
Исмаили
19
Чигринский
27
Кривцов
27
Кривцов
19
Чигринский
44
Ракицкий
20
Фернандо
20
Фернандо
44
Ракицкий
7
Фред
77
Илсиньо
77
Илсиньо
7
Фред
11
Тейшейра
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Тейшейра
11
Бернард
11
Тайсон
11
Тайсон
11
Бернард
14
Феррейра
4
Адриано
4
Адриано
14
Феррейра
11
Коста
18
Нем
18
Нем
11
Коста
Остались в запасе
Металлист
Шахтер
55
Александр Нойок
ОП
86
Владимир Барилко
ЦФ
2
Александр Азацкий
ЦЗ
29
Александр Горяинов
ВР
7
Руслан Степанюк
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
30
Андрей Пятов
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
55
Александр Нойок
ОП
86
Владимир Барилко
ЦФ
2
Александр Азацкий
ЦЗ
29
Александр Горяинов
ВР
7
Руслан Степанюк
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Металлист - Шахтер
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
ХаМошава
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
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