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Расписание матчей
Италия. Кубок
Рома - Сампдория
Рома - Сампдория: обзор матча 09 января 2014
Рома
09.01.2014, четверг, 21:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Сампдория
6'
В. Торосидис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Рома - Сампдория
Замена
М. Бенатиа
️️️️
Додо
90'
+2
89'
Замена
Д. Гавацци
️️️️
Б. Бьярнасон
87'
Желтая карточка
М. Родригес
80'
Замена
С. Генцоглу
️️️️
Э. Мареска
Замена
Жервиньо
️️️️
А. Флоренци
75'
Замена
К. Строотман
️️️️
Р. Наингголан
68'
Желтая карточка
Р. Наингголан
66'
61'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
60'
Замена
А. Петанья
️️️️
Н. Поцци
ГОЛ! 1:0!
В. Торосидис
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
16
Додо
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
(К)
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
11
Родриго Таддеи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
(К)
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
18
Джанлука Сансоне
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ОП
16
Энцо Мареска
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
9
Никола Поцци
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
4
Майкл Брэдли
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
5
Ренан
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
79
Давиде Гавацци
ПП
23
Эдер
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Скорупски
35
Торосидис
8
Бурдиссо
25
Кастан
16
Додо
16
Де Росси
24
Флоренци
44
Наингголан
11
Таддеи
22
Льяич
21
Дестро
4-2-2-1-1
19
Фьорилло
6
Родригес
44
Форнасьер
18
Саламон
7
Кастеллини
14
Мба Обьянг
16
Мареска
8
Бьярнасон
18
Сансоне
22
Вшолек
9
Поцци
16
Додо
4
Бенатиа
4
Бенатиа
16
Додо
44
Наингголан
8
Строотман
8
Строотман
44
Наингголан
24
Флоренци
27
Жервиньо
27
Жервиньо
24
Флоренци
16
Мареска
13
Генцоглу
13
Генцоглу
16
Мареска
8
Бьярнасон
79
Гавацци
79
Гавацци
8
Бьярнасон
9
Поцци
37
Петанья
37
Петанья
9
Поцци
Остались в запасе
Рома
Сампдория
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
5
Ренан
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
27
Мирко Эрамо
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
27
Мирко Эрамо
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Рома - Сампдория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
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