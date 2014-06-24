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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Коста-Рика - Англия
Коста-Рика - Англия: обзор матча 24 июня 2014
Коста-Рика
24.06.2014, вторник, 20:00
Чемпионат мира, группа D, 3 тур
0 : 0
Завершен
Англия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коста-Рика - Англия
Замена
М. Баррантес
️️️️
С. Боргес
77'
75'
Замена
У. Руни
️️️️
Д. Милнер
72'
Замена
С. Джеррард
️️️️
Д. Уилшир
Замена
М. Уренья
️️️️
О. Дуарте
66'
62'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
А. Лаллана
Желтая карточка
Д. Гонсалес
60'
Замена
К. Боланьос
️️️️
Р. Бренес
58'
57'
Желтая карточка
А. Лаллана
53'
Желтая карточка
Р. Баркли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коста-Рика
1
Кейлор Навас
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
3
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
19
Рой Миллер
ЦЗ
16
Кристиан Гамбоа
ПЗ
14
Рандаль Бренес
ЛП
17
Ельцин Техеда
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
10
Брайан Руис
(К)
ПП
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
Англия
13
Бен Фостер
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Фил Джонс
ПЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
18
Джек Уилшир
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
(К)
ЦП
8
Адам Лаллана
АП
19
Росс Баркли
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Коста-Рика
23
Даниэль Камбронеро
ВР
2
Джонни Акоста
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
8
Дэйв Майри
ЦЗ
4
Майкл Уманья
ЦЗ
12
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
20
Диего Кальво
ЦП
13
Оскар Гранадос
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
22
Хосе Мигель Куберо
АП
11
Михаэль Баррантес
ЦФ
21
Марко Уренья
ЦФ
Англия
1
Джо Харт
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
4
Стивен Джеррард
ЦП
10
Уэйн Руни
ЦФ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
20
Рики Ламберт
ЦФ
3-2-4-1
1
Навас
6
Дуарте
3
Гонсалес
19
Миллер
15
Диас
16
Гамбоа
14
Бренес
17
Техеда
5
Боргес
10
Руис
12
Кэмпбелл
4-3-2-1
13
Фостер
16
Джонс
6
Смоллинг
15
Кэхилл
3
Шоу
4
Милнер
18
Уилшир
8
Лэмпард
8
Лаллана
19
Баркли
15
Старридж
14
Бренес
7
Боланьос
7
Боланьос
14
Бренес
5
Боргес
11
Баррантес
11
Баррантес
5
Боргес
6
Дуарте
21
Уренья
21
Уренья
6
Дуарте
18
Уилшир
4
Джеррард
4
Джеррард
18
Уилшир
8
Лаллана
10
Стерлинг
10
Стерлинг
8
Лаллана
4
Милнер
10
Руни
10
Руни
4
Милнер
Остались в запасе
Коста-Рика
Англия
20
Диего Кальво
ЦП
13
Оскар Гранадос
ЦП
23
Даниэль Камбронеро
ВР
8
Дэйв Майри
ЦЗ
2
Джонни Акоста
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
4
Майкл Уманья
ЦЗ
12
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
22
Хосе Мигель Куберо
АП
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
1
Джо Харт
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
20
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
20
Диего Кальво
ЦП
13
Оскар Гранадос
ЦП
23
Даниэль Камбронеро
ВР
8
Дэйв Майри
ЦЗ
2
Джонни Акоста
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
4
Майкл Уманья
ЦЗ
12
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
22
Хосе Мигель Куберо
АП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
20
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Коста-Рика - Англия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 2
27.03.2026
Коста-Рика
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
0 : 0
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Джамель Хаймуди
(Оран)
Стадион:
Минейран
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