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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ахмат - Мордовия
Ахмат - Мордовия: обзор матча 01 марта 2014
Ахмат
01.03.2014, суббота, 17:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Мордовия
44'
Ж. Бокила
66'
Ж. Бокила
88'
Ж. Бокила
69'
С. Самодин
79'
А. Бобер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ахмат - Мордовия
90'
+2
Желтая карточка
М. Терентьев
Замена
Аилтон
️️️️
Ж. Бокила
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
Ж. Бокила
Пас отдал
Г. Теодор Грозав
88'
Замена
Адилсон
️️️️
Кану
84'
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
И. Лебеденко
83'
79'
ГОЛ! 2:2!
А. Бобер
Пас отдал
С. Самодин
75'
Замена
А. Пазин
️️️️
В. Божович
69'
ГОЛ! 2:1!
С. Самодин
Пас отдал
Р. Нахушев
ГОЛ! 2:0!
Ж. Бокила
Пас отдал
О. Иванов
66'
Желтая карточка
И. Лебеденко
65'
Желтая карточка
О. Иванов
62'
58'
Замена
И. Эдиев
️️️️
Р. Мухаметшин
51'
Желтая карточка
Р. Нахушев
48'
Желтая карточка
А. Бобер
46'
Замена
М. Терентьев
️️️️
А. Иванов
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бокила
Пас отдал
И. Лебеденко
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
18
Жереми Бокила
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Кану
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
2
Александр Димидко
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
88
Алексей Иванов
(К)
ЛП
55
Руслан Нахушев
ЦП
9
Рустем Мухаметшин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Ахмат
21
Адилсон
ОП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
Мордовия
37
Максим Терентьев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
3-3-1-3
31
Годзюр
30
Кудряшов
13
Семенов
24
Коморовски
31
Рыбус
8
Маурисио
40
Уциев
19
Иванов
10
Кану
10
Лебеденко
18
Бокила
4-4-2
1
Коченков
24
Шитов
2
Димидко
40
Перендиа
12
Божович
8
Бобер
55
Нахушев
9
Мухаметшин
88
Иванов
48
Луценко
22
Самодин
10
Кану
21
Адилсон
21
Адилсон
10
Кану
10
Лебеденко
37
Грозав
37
Грозав
10
Лебеденко
18
Бокила
9
Аилтон
9
Аилтон
18
Бокила
88
Иванов
37
Терентьев
37
Терентьев
88
Иванов
9
Мухаметшин
5
Эдиев
5
Эдиев
9
Мухаметшин
12
Божович
11
Пазин
11
Пазин
12
Божович
Остались в запасе
Ахмат
Мордовия
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Ахмат - Мордовия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 16:55 (прямая)
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