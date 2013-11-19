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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Южная Корея
Россия - Южная Корея: обзор матча 19 ноября 2013
Россия
19.11.2013, вторник, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Южная Корея
11'
Ф. Смолов
59'
Д. Тарасов
6'
К. Шин-Вук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Южная Корея
Желтая карточка
А. Самедов
78'
Замена
М. Григорьев
️️️️
Д. Тарасов
74'
Замена
А. Козлов
️️️️
И. Смольников
73'
68'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Х. Сон
65'
Замена
К. Мё-Чин
️️️️
К. Сун-Юн
Желтая карточка
А. Рязанцев
63'
Желтая карточка
В. Гранат
60'
ГОЛ! 2:1!
Д. Тарасов
Пас отдал
А. Самедов
59'
58'
Замена
К. Бо-Кьюн
️️️️
Л. Чхун-Ен
Замена
А. Ещенко
️️️️
Д. Комбаров
56'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
В. Файзулин
55'
Желтая карточка
Д. Тарасов
53'
46'
Замена
Н. Те-Хе
️️️️
К. Шин-Вук
Желтая карточка
Ф. Смолов
39'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
Р. Широков
11'
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Шин-Вук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
15
Роман Широков
(К)
ЦП
8
Александр Рязанцев
ЦП
19
Александр Самедов
ПВ
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Южная Корея
1
Чун Сун-Рён
ВР
6
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
3
Шин Квань-Хун
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
20
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
15
Пак Йонь-Ву
ЦП
16
Ки Сун-Юн
ЦП
17
Ли Чхун-Ен
(К)
ЦП
11
Ли Кьюн-Хо
ЦФ
9
Ким Шин-Вук
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Россия
16
Сергей Рыжиков
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
22
Андрей Ещенко
ПЗ
2
Алексей Козлов
ПЗ
17
Максим Григорьев
ЛП
8
Денис Глушаков
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Южная Корея
23
Ли Бем-Юн
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
6
Хван Сок-Хо
ЦЗ
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
5
Квак Тае-Хви
ЦЗ
12
Ким Бо-Кьюн
ЛП
9
Юн Ил-Лок
ЛВ
19
Кох Мё-Чин
ЦП
10
Нам Те-Хе
ЦП
19
Чжи Донь-Вон
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Лодыгин
23
Комбаров
14
Гранат
4
Игнашевич
19
Смольников
22
Тарасов
20
Файзулин
15
Широков
8
Рязанцев
19
Самедов
9
Смолов
4-3-1-2
1
Чун Сун-Рён
3
Шин Квань-Хун
19
Ким Юнь-Квон
20
Хонь Юнь-Хо
6
Пак Чжу-Ху
15
Пак Йонь-Ву
16
Ки Сун-Юн
17
Ли Чхун-Ен
7
Сон
9
Ким Шин-Вук
11
Ли Кьюн-Хо
23
Комбаров
22
Ещенко
22
Ещенко
23
Комбаров
19
Смольников
2
Козлов
2
Козлов
19
Смольников
22
Тарасов
17
Григорьев
17
Григорьев
22
Тарасов
20
Файзулин
8
Глушаков
8
Глушаков
20
Файзулин
16
Ки Сун-Юн
19
Кох Мё-Чин
19
Кох Мё-Чин
16
Ки Сун-Юн
17
Ли Чхун-Ен
12
Ким Бо-Кьюн
12
Ким Бо-Кьюн
17
Ли Чхун-Ен
9
Ким Шин-Вук
10
Нам Те-Хе
10
Нам Те-Хе
9
Ким Шин-Вук
7
Сон
19
Чжи Донь-Вон
19
Чжи Донь-Вон
7
Сон
Остались в запасе
Россия
Южная Корея
16
Сергей Рыжиков
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
20
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
9
Юн Ил-Лок
ЛВ
6
Хван Сок-Хо
ЦЗ
23
Ли Бем-Юн
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
5
Квак Тае-Хви
ЦЗ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Остались в запасе
16
Сергей Рыжиков
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
20
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Остались в запасе
9
Юн Ил-Лок
ЛВ
6
Хван Сок-Хо
ЦЗ
23
Ли Бем-Юн
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
5
Квак Тае-Хви
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча Россия - Южная Корея
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Информация о матче
Стадион:
Забил Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия" 17:50 (прямая)
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