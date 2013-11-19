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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швеция - Португалия
Швеция - Португалия: обзор матча 19 ноября 2013
Швеция
19.11.2013, вторник, 23:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа
2 : 3
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Португалия
68'
З. Ибрагимович
72'
З. Ибрагимович
50'
К. Роналду
77'
К. Роналду
79'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Португалия
Замена
А. Герндт
️️️️
С. Ларссон
90'
Желтая карточка
М. Антонссон
85'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
А. Качаниклич
82'
82'
Замена
Р. Кошта
️️️️
У. Алмейда
79'
ГОЛ! 2:3!
К. Роналду
Пас отдал
Ж. Моутинью
77'
ГОЛ! 2:2!
К. Роналду
Пас отдал
У. Алмейда
73'
Замена
В. Карвалью
️️️️
Р. Мейрелеш
ГОЛ! 2:1!
З. Ибрагимович
72'
Желтая карточка
К. Чельстрем
69'
ГОЛ! 1:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
К. Чельстрем
68'
Желтая карточка
А. Свенссон
61'
59'
Желтая карточка
Нани
Желтая карточка
М. Ольссон
54'
52'
Замена
Антунеш
️️️️
Ф. Коэнтрау
51'
Травма
Ф. Коэнтрау
50'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Ж. Моутинью
Замена
А. Свенссон
️️️️
Р. Эльм
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
18
Мартин Ольссон
ЛЗ
0
Пер Нильссон
ЦЗ
3
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ПЗ
11
Александер Качаниклич
ЛП
6
Расмус Эльм
ОП
9
Ким Чельстрем
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
10
Златан Ибрагимович
(К)
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Жоао Перейра
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Фабиу Коэнтрау
ПЗ
17
Нани
ЛВ
4
Мигель Велозу
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Швеция
12
Йохан Виланд
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
8
Андерс Свенссон
ЦП
20
Ола Тойвонен
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
14
Александер Герндт
ЦФ
Португалия
22
Эдуарду
ВР
22
Бету
ВР
13
Антунеш
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
17
Брума
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
15
Рубен Микаэл
ЦП
18
Жозуэ
АП
9
Эдер
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
23
Элдер Поштига
ЦФ
4-1-3-2
1
Исакссон
18
Ольссон
0
Нильссон
3
Антонссон
2
Лустиг
6
Эльм
11
Качаниклич
9
Чельстрем
7
Ларссон
11
Элмандер
10
Ибрагимович
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
0
Коэнтрау
2
Алвеш
3
Пепе
0
Перейра
4
Велозу
8
Моутинью
0
Мейрелеш
17
Нани
9
Алмейда
7
Роналду
6
Эльм
8
Свенссон
8
Свенссон
6
Эльм
11
Качаниклич
21
Дурмаз
21
Дурмаз
11
Качаниклич
7
Ларссон
14
Герндт
14
Герндт
7
Ларссон
0
Коэнтрау
13
Антунеш
13
Антунеш
0
Коэнтрау
9
Алмейда
0
Кошта
0
Кошта
9
Алмейда
0
Мейрелеш
14
Карвалью
14
Карвалью
0
Мейрелеш
Остались в запасе
Швеция
Португалия
12
Йохан Виланд
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
20
Ола Тойвонен
ЦП
Главный тренер
Эрик Хамрен
17
Брума
ЛВ
18
Жозуэ
АП
22
Эдуарду
ВР
22
Бету
ВР
4
Луиш Нету
ЦЗ
15
Рубен Микаэл
ЦП
9
Эдер
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
23
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
12
Йохан Виланд
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
20
Ола Тойвонен
ЦП
Остались в запасе
17
Брума
ЛВ
18
Жозуэ
АП
22
Эдуарду
ВР
22
Бету
ВР
4
Луиш Нету
ЦЗ
15
Рубен Микаэл
ЦП
9
Эдер
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
23
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Швеция - Португалия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Френдс Арена
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