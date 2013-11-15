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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Португалия - Швеция
Португалия - Швеция: обзор матча 15 ноября 2013
Португалия
15.11.2013, пятница, 23:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа
1 : 0
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Швеция
82'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Швеция
88'
Замена
А. Герндт
️️️️
Й. Элмандер
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
М. Велозу
82'
Замена
Жозуэ
️️️️
Р. Мейрелеш
78'
78'
Замена
А. Свенссон
️️️️
К. Чельстрем
77'
Желтая карточка
Й. Элмандер
Желтая карточка
К. Роналду
77'
72'
Замена
П. Вернблум
️️️️
Р. Эльм
71'
Желтая карточка
С. Ларссон
Замена
У. Алмейда
️️️️
Э. Поштига
65'
Желтая карточка
Ж. Перейра
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Жоао Перейра
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
0
Фабиу Коэнтрау
ПЗ
17
Нани
ЛВ
4
Мигель Велозу
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
23
Элдер Поштига
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
18
Мартин Ольссон
ЛЗ
3
Микаэль Антонссон
ЦЗ
0
Пер Нильссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ПЗ
11
Александер Качаниклич
ЛП
6
Расмус Эльм
ОП
9
Ким Чельстрем
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
10
Златан Ибрагимович
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Португалия
22
Эдуарду
ВР
22
Бету
ВР
4
Луиш Нету
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
0
Андре Алмейда
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
17
Брума
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
18
Жозуэ
АП
9
Эдер
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Швеция
12
Йохан Виланд
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Адам Йоханссон
ЛЗ
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
8
Андерс Свенссон
ЦП
20
Ола Тойвонен
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
14
Александер Герндт
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
0
Перейра
3
Пепе
2
Алвеш
0
Коэнтрау
4
Велозу
8
Моутинью
0
Мейрелеш
17
Нани
7
Роналду
23
Поштига
4-1-3-2
1
Исакссон
2
Лустиг
3
Антонссон
0
Нильссон
18
Ольссон
6
Эльм
7
Ларссон
9
Чельстрем
11
Качаниклич
10
Ибрагимович
11
Элмандер
0
Мейрелеш
18
Жозуэ
18
Жозуэ
0
Мейрелеш
23
Поштига
9
Алмейда
9
Алмейда
23
Поштига
6
Эльм
16
Вернблум
16
Вернблум
6
Эльм
9
Чельстрем
8
Свенссон
8
Свенссон
9
Чельстрем
11
Элмандер
14
Герндт
14
Герндт
11
Элмандер
Остались в запасе
Португалия
Швеция
17
Брума
ЛВ
22
Эдуарду
ВР
22
Бету
ВР
4
Луиш Нету
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
0
Андре Алмейда
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
9
Эдер
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
12
Йохан Виланд
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Адам Йоханссон
ЛЗ
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
20
Ола Тойвонен
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
Главный тренер
Эрик Хамрен
Остались в запасе
17
Брума
ЛВ
22
Эдуарду
ВР
22
Бету
ВР
4
Луиш Нету
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
0
Андре Алмейда
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
9
Эдер
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Остались в запасе
12
Йохан Виланд
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Адам Йоханссон
ЛЗ
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
20
Ола Тойвонен
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Эрик Хамрен
Статистика матча Португалия - Швеция
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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