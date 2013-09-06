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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия (мол) - Словения (мол)
Россия (мол) - Словения (мол): обзор матча 06 сентября 2013
Россия (мол)
06.09.2013, пятница, 16:00
Евро-2015. Отборочные матчи, группа 2
2 : 1
Завершен
Словения (мол)
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Статистика матча Россия (мол) - Словения (мол)
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0
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0
0
Матчи команд
Россия (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь (мол)
5 : 1
15.06.2023
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Дания (мол)
3 : 0
31.03.2021
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Россия (мол)
0 : 2
28.03.2021
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Россия (мол)
4 : 1
25.03.2021
Исландия (мол.)
Кубок Содружества, 1/4 финала
Россия (мол)
0 : 2
21.01.2015
ЮАР (мол.)
Словения (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Словения (мол)
0 : 2
18.06.2025
Чехия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Англия (мол)
0 : 0
15.06.2025
Словения (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Германия (мол)
3 : 0
12.06.2025
Словения (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия (мол)
2 : 2
03.06.2025
Словения (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Финляндия (мол)
1 : 0
25.03.2025
Словения (мол)
Информация о матче
Стадион:
Арена-Химки
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Словения (мол)
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2020.11.09 17:14
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