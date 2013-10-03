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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Риека - Бетис
Риека - Бетис: обзор матча 03 октября 2013
Риека
03.10.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 2 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
10'
Л. Бенко
14'
Седрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риека - Бетис
85'
Замена
Х. Молина
️️️️
Б. Родригес
Замена
А. Шарбини
️️️️
Й. Брежевич
84'
69'
Замена
Х. Верду
️️️️
С. Севилья
Замена
Г. Муянович
️️️️
З. Квржич
65'
Желтая карточка
И. Борас
64'
Замена
И. Борас
️️️️
И. Томечак
62'
58'
Замена
Н. Игьебор
️️️️
Л. Рейес
Желтая карточка
И. Крстанович
42'
41'
Желтая карточка
Д. Перки
34'
Желтая карточка
Х. Торрес
Желтая карточка
Й. Брежевич
34'
14'
ГОЛ! 1:1!
Седрик
Пас отдал
Б. Родригес
ГОЛ! 1:0!
Л. Бенко
Пас отдал
И. Томечак
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
26
Иван Мочинич
ВР
25
Иван Варгич
ВР
24
Матео Бертоша
ЦЗ
23
Лука Марич
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
26
Мате Малеш
ЦП
30
Йосип Брежевич
ЦП
19
Леон Бенко
ЦФ
99
Иван Крстанович
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
11
Седрик
ЛП
21
Лоренцо Рейес
ОП
24
Хуанфран
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
16
Брайан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Риека
1
Иван Манце
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
14
Иван Борас
ЦЗ
8
Горан Муянович
ЦП
10
Анас Шарбини
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
30
Ноно
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
25
Хоан Верду
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
3-2-2-2
26
Мочинич
20
Квржич
5
Кнежевич
27
Томечак
23
Марич
24
Бертоша
26
Малеш
30
Брежевич
99
Крстанович
19
Бенко
4-1-4-1
1
Андерсен
17
Штайнхофер
24
Перки
21
Фигерас
12
Вила
21
Рейес
24
Хуанфран
25
Торрес
8
Севилья
11
Седрик
16
Родригес
20
Квржич
8
Муянович
8
Муянович
20
Квржич
27
Томечак
14
Борас
14
Борас
27
Томечак
30
Брежевич
10
Шарбини
10
Шарбини
30
Брежевич
21
Рейес
40
Игьебор
40
Игьебор
21
Рейес
8
Севилья
25
Верду
25
Верду
8
Севилья
16
Родригес
19
Молина
19
Молина
16
Родригес
Остались в запасе
Риека
Бетис
6
Нико Даткович
ЦЗ
1
Иван Манце
ВР
27
Никола Покривац
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
13
Гильермо Сара
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
30
Ноно
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
6
Нико Даткович
ЦЗ
1
Иван Манце
ВР
27
Никола Покривац
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Остались в запасе
13
Гильермо Сара
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
30
Ноно
ЦП
Главный тренер
Матьяж Кек
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Риека - Бетис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
- : -
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
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2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Кантрида
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