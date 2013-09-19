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Лига Европы 2026/2027
Витория Гимараеш - Риека
Витория Гимараеш - Риека: обзор матча 19 сентября 2013
Витория Гимараеш
19.09.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 1 тур
4 : 0
Завершен
Риека
36'
А. Ба
48'
Н. Плянж
68'
М. Маазу (П)
81'
А. Андре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Риека
Замена
Рикарду
️️️️
М. Маазу
82'
ГОЛ! 4:0!
А. Андре
Пас отдал
Морену
81'
80'
Желтая карточка
И. Борас
75'
Замена
Й. Брежевич
️️️️
И. Томечак
Замена
Т. Родригеш
️️️️
А. Сантуш
75'
Замена
М. Матиаш
️️️️
Н. Плянж
73'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Маазу
68'
51'
Замена
Г. Муянович
️️️️
А. Крамарич
ГОЛ! 2:0!
Н. Плянж
Пас отдал
М. Маазу
48'
39'
Желтая карточка
И. Мочинич
ГОЛ! 1:0!
А. Ба
Пас отдал
А. Андре
36'
Желтая карточка
К. Малонга
22'
18'
Замена
М. Бертоша
️️️️
М. Лешкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
1
Дуглас
ВР
23
Педру Коррейя
ЦЗ
5
Луиш Роша
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
6
Морену
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
43
Нии Плянж
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Риека
25
Иван Варгич
ВР
26
Иван Мочинич
ВР
23
Лука Марич
ЦЗ
14
Иван Борас
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
31
Марко Лешкович
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
26
Мате Малеш
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
19
Леон Бенко
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
Витория Гимараеш
13
Ассиш
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
18
Леонел Олимпио
ЦП
20
Тиагу Родригеш
АП
10
Рикарду
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Риека
1
Иван Манце
ВР
24
Матео Бертоша
ЦЗ
16
Рикардо Багадур
ЦЗ
8
Горан Муянович
ЦП
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
30
Йосип Брежевич
ЦП
99
Иван Крстанович
ЦФ
4-3-3
1
Дуглас
23
Коррейя
15
Оливейра
30
Ба
5
Луиш Роша
8
Сантуш
6
Морену
21
Андре Андре
22
Маазу
43
Плянж
4
Малонга
3-2-2-2
25
Варгич
20
Квржич
31
Лешкович
27
Томечак
23
Марич
14
Борас
26
Малеш
27
Покривац
27
Крамарич
19
Бенко
8
Сантуш
20
Родригеш
20
Родригеш
8
Сантуш
22
Маазу
10
Рикарду
10
Рикарду
22
Маазу
43
Плянж
7
Матиаш
7
Матиаш
43
Плянж
31
Лешкович
24
Бертоша
24
Бертоша
31
Лешкович
27
Крамарич
8
Муянович
8
Муянович
27
Крамарич
27
Томечак
30
Брежевич
30
Брежевич
27
Томечак
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Риека
13
Ассиш
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
18
Леонел Олимпио
ЦП
Главный тренер
Руй Витория
99
Иван Крстанович
ЦФ
16
Рикардо Багадур
ЦЗ
1
Иван Манце
ВР
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
Главный тренер
Матьяж Кек
Остались в запасе
13
Ассиш
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
18
Леонел Олимпио
ЦП
Остались в запасе
99
Иван Крстанович
ЦФ
16
Рикардо Багадур
ЦЗ
1
Иван Манце
ВР
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Матьяж Кек
Статистика матча Витория Гимараеш - Риека
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
- : -
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Афонсо Энрике
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