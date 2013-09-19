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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Пандурий - Днепр
Пандурий - Днепр: обзор матча 19 сентября 2013
Пандурий
19.09.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 1 тур
0 : 1
Завершен
Днепр
38'
Р. Ротань
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пандурий - Днепр
90'
+4
Желтая карточка
Е. Шахов
88'
Замена
Д. Кулаков
️️️️
Р. Зозуля
Желтая карточка
Паулинью
86'
85'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Е. Коноплянка
Желтая карточка
А. Чюкур
78'
Замена
Паулинью
️️️️
Б. Унгурушан
75'
Желтая карточка
А. Адрович
71'
Замена
Д. Дистефано
️️️️
Н. Бреевелд
64'
Замена
А. Чюкур
️️️️
В. Никоарэ
55'
46'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Б. Гама
38'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ротань
Пас отдал
Е. Коноплянка
31'
Желтая карточка
Р. Ротань
Желтая карточка
Б. Унгурушан
15'
Желтая карточка
Эрико
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пандурий
33
Рэзван Станка
ВР
5
Параскевас Христу
ЦЗ
18
Богдан Унгурушан
ЦЗ
21
Эрико
ЦЗ
15
Марко Момчилович
ЦЗ
24
Эрик Перейра
ЦП
7
Алин Булейкэ
ЦП
21
Никандро Бреевелд
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
11
Адмир Адрович
ЦФ
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
99
Матеус
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Пандурий
80
Педру Минготе
ВР
6
Юлиан Мамеле
ЦЗ
25
Мариан Пляшкэ
ЦЗ
8
Калин Вирджил Кристя
ЦП
22
Давид Дистефано
ЦП
77
Паулинью
ЦП
90
Алехандру Чюкур
ЦП
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-4-2
33
Станка
5
Христу
21
Эрико
15
Момчилович
18
Унгурушан
24
Перейра
21
Бреевелд
5
Антон
7
Булейкэ
17
Никоарэ
11
Адрович
4-3-1-2
71
Бойко
44
Федецкий
14
Чеберячко
3
Мазух
2
Влад
29
Ротань
16
Гама
23
Канкава
22
Коноплянка
10
Зозуля
99
Матеус
21
Бреевелд
22
Дистефано
22
Дистефано
21
Бреевелд
18
Унгурушан
77
Паулинью
77
Паулинью
18
Унгурушан
17
Никоарэ
90
Чюкур
90
Чюкур
17
Никоарэ
10
Зозуля
15
Кулаков
15
Кулаков
10
Зозуля
22
Коноплянка
28
Шахов
28
Шахов
22
Коноплянка
16
Гама
11
Селезнев
11
Селезнев
16
Гама
Остались в запасе
Пандурий
Днепр
6
Юлиан Мамеле
ЦЗ
25
Мариан Пляшкэ
ЦЗ
8
Калин Вирджил Кристя
ЦП
80
Педру Минготе
ВР
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
6
Юлиан Мамеле
ЦЗ
25
Мариан Пляшкэ
ЦЗ
8
Калин Вирджил Кристя
ЦП
80
Педру Минготе
ВР
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Пандурий - Днепр
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Пандурий
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
2 : 1
04.08.2016
Пандурий
Лига Европы, 3 раунд
Пандурий
1 : 3
28.07.2016
Маккаби
Товарищеские матчи
Динамо
2 : 2
30.01.2016
Пандурий
Лига Европы, 6 тур
Пандурий
0 : 0
12.12.2013
Пасуш де Феррейра
Лига Европы, 5 тур
Днепр
4 : 1
29.11.2013
Пандурий
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Саша Кевер
(Везиа)
Стадион:
Константин Рэдулеску
Новости команд
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Пандурий
Днепр
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
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Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
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2017.07.15 07:06
1
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2017.06.19 06:34
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Габулов: «Впечатления от матча с «Пандурием» – позитивные»
2016.01.31 06:09
Товарищеский матч. «Динамо» сыграло вничью с «Пандурием»
2016.01.30 21:00
«Динамо» – «Пандурий». Смотреть онлайн
2016.01.30 18:10
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
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