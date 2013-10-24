Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эльфсборг - Эсбьерг
Эльфсборг - Эсбьерг: обзор матча 24 октября 2013
Эльфсборг
24.10.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 3 тур
1 : 2
Завершен
Эсбьерг
69'
Й. Юнссон
7'
Х. Андреасен
67'
Х. Андреасен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльфсборг - Эсбьерг
90'
Замена
П. Диуф
️️️️
М. Бакенга
79'
Замена
Й. Расмуссен
️️️️
М. ван Бурен
Замена
Д. Кин
️️️️
А. Кларстрем
75'
ГОЛ! 1:2!
Й. Юнссон
69'
67'
ГОЛ! 0:2!
Х. Андреасен
Пас отдал
П. Анкерсен
Замена
М. Бангура
️️️️
М. Роден
64'
Желтая карточка
Н. Хульт
63'
50'
Замена
М. Бергвольд
️️️️
М. Леквен
Желтая карточка
В. Классон
49'
47'
Желтая карточка
П. Анкерсен
7'
ГОЛ! 0:1!
Х. Андреасен
Пас отдал
Й. Кнудсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
1
Кевин Эллегаард
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
6
Йон Юнссон
ЦЗ
15
Андреас Кларстрем
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
24
Стефан Ишизаки
ЦП
8
Андерс Свенссон
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
9
Лассе Нильссон
ЦФ
Эсбьерг
1
Фредерик Реннов
ВР
33
Йенс Бертель-Аску
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
20
Ханс-Хенрик Андреасен
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
10
Эмиль Люнг
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Эльфсборг
30
Аббас Хассан
ВР
3
Стефан Ларрсон
ЦЗ
11
Даниэль Мобак
ЦЗ
19
Симон Хедлунд
ЦП
11
Йоаким Йоргенсен
ЦП
14
Джеймс Кин
ЦП
18
Мохамед Бангура
ЦФ
Эсбьерг
16
Йеппе Хейбьерг
ВР
4
Давидсон Дробо-Ампем
ЦЗ
15
Райан Лаурсен
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
31
Йеспер Расмуссен
ЦП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
30
Папе-Пате Диуф
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Эллегаард
15
Кларстрем
8
Хольмен
13
Ларссон
23
Хульт
6
Юнссон
24
Ишизаки
8
Свенссон
7
Роден
7
Классон
9
Нильссон
4-3-1-2
1
Реннов
3
Кнудсен
2
Анкерсен
4
Хансен
33
Бертель-Аску
20
Андреасен
9
Анкерсен
6
Леквен
10
ван Бурен
90
Бакенга
10
Люнг
7
Роден
18
Бангура
18
Бангура
7
Роден
15
Кларстрем
14
Кин
14
Кин
15
Кларстрем
10
ван Бурен
31
Расмуссен
31
Расмуссен
10
ван Бурен
6
Леквен
5
Бергвольд
5
Бергвольд
6
Леквен
90
Бакенга
30
Диуф
30
Диуф
90
Бакенга
Остались в запасе
Эльфсборг
Эсбьерг
19
Симон Хедлунд
ЦП
3
Стефан Ларрсон
ЦЗ
11
Даниэль Мобак
ЦЗ
30
Аббас Хассан
ВР
11
Йоаким Йоргенсен
ЦП
4
Давидсон Дробо-Ампем
ЦЗ
16
Йеппе Хейбьерг
ВР
15
Райан Лаурсен
ЦЗ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Остались в запасе
19
Симон Хедлунд
ЦП
3
Стефан Ларрсон
ЦЗ
11
Даниэль Мобак
ЦЗ
30
Аббас Хассан
ВР
11
Йоаким Йоргенсен
ЦП
Остались в запасе
4
Давидсон Дробо-Ампем
ЦЗ
16
Йеппе Хейбьерг
ВР
15
Райан Лаурсен
ЦЗ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Статистика матча Эльфсборг - Эсбьерг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
- : -
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Сириус
2 : 2
18.10.2026
Эльфсборг
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
3 : 1
08.07.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 5 тур
Эсбьерг
1 : 2
03.07.2020
Хорсенс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
2 : 2
16.06.2020
Эсбьерг
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Бурос Арена
Новости команд
Все
Эльфсборг
Эсбьерг
Экс-динамовец возглавил «Пизу» из Серии А
3 февраля
12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
2025.01.31 01:15
Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл
2025.01.31 00:58
«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
2025.01.30 21:50
«Эльфсборг» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
2025.01.23 21:50
Экс-динамовец возглавил «Пизу» из Серии А
3 февраля
12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
2025.01.31 01:15
Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл
2025.01.31 00:58
«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
2025.01.30 21:50
«Эльфсборг» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
2025.01.23 21:50
Товарищеский матч. «Арсенал» проиграл датскому «Эсбьергу»
2022.02.05 13:23
Ван дер Ваарт: «Играю в Дании только потому, что моя девушка играет в гандбол в этой стране»
2018.08.29 07:55
3
Товарищеский матч. ЦСКА и «Эсбьерг» голов не забили
2018.02.17 18:46
8
Гончаренко: «ЦСКА в матче с «Эсбьергом» хорошо сыграл в обороне, но в позиционном нападении можно было бы и лучше»
2017.02.07 12:10
6
Товарищеский матч. ЦСКА и «Эсбьерг» голов друг другу не забили
2017.02.06 20:11
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+