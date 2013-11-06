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Базель - ФКСБ
Базель - ФКСБ: обзор матча 06 ноября 2013
Базель
06.11.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
1 : 1
Завершен
ФКСБ
90+1'
Д. Сио
17'
Ф. Пьоваккари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - ФКСБ
ГОЛ! 1:1!
Д. Сио
Пас отдал
В. Штокер
90'
+1
Желтая карточка
Д. Дежен
86'
Замена
Д. Дежен
️️️️
М. Салах
84'
Желтая карточка
Ф. Шер
80'
Замена
М. Диас
️️️️
Ф. Фрай
78'
76'
Замена
П. Капетанос
️️️️
Ф. Пьоваккари
Замена
Д. Сио
️️️️
М. Дельгадо
66'
62'
Замена
А. Кипчиу
️️️️
Н. Станчу
46'
Замена
Л. Филип
️️️️
М. Пинтилий
Желтая карточка
И. Иванов
42'
41'
Желтая карточка
А. Бурчану
27'
Желтая карточка
Ф. Пьоваккари
17'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Пьоваккари
Пас отдал
Л. Шукала
11'
Желтая карточка
Л. Шукала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
6
Иван Иванов
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
41
Кай Возер
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
8
Михай Пинтилий
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
13
Джованни Сио
ЦФ
ФКСБ
1
Флориан Ницэ
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
30
Пантелис Капетанос
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
3-4-2-1
1
Зоммер
6
Иванов
5
Шер
41
Возер
20
Фрай
14
Штокер
34
Джака
20
Ди
10
Дельгадо
10
Салах
9
Штреллер
4-1-4-1
16
Тэтэрушану
24
Гардош
4
Шукала
14
Латовлевич
17
Георгиевски
55
Бурчану
8
Пинтилий
77
Попа
10
Станчу
20
Тэнасе
14
Пьоваккари
20
Фрай
21
Диас
21
Диас
20
Фрай
10
Салах
7
Дежен
7
Дежен
10
Салах
10
Дельгадо
13
Сио
13
Сио
10
Дельгадо
8
Пинтилий
8
Филип
8
Филип
8
Пинтилий
14
Пьоваккари
30
Капетанос
30
Капетанос
14
Пьоваккари
10
Станчу
27
Кипчиу
27
Кипчиу
10
Станчу
Остались в запасе
Базель
ФКСБ
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
1
Флориан Ницэ
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Остались в запасе
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
1
Флориан Ницэ
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Базель - ФКСБ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
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Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
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Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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