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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ФКСБ - Базель
ФКСБ - Базель: обзор матча 22 октября 2013
ФКСБ
22.10.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
1 : 1
Завершен
Базель
88'
Л. Тату
48'
М. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Базель
ГОЛ! 1:1!
Л. Тату
Пас отдал
А. Попа
88'
87'
Замена
А. Айети
️️️️
С. Ди
Желтая карточка
Л. Шукала
79'
74'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
М. Штреллер
68'
Замена
Т. Джака
️️️️
Б. Сафари
Желтая карточка
Д. Георгиевски
65'
Замена
Л. Тату
️️️️
Н. Станчу
55'
48'
ГОЛ! 0:1!
М. Диас
Пас отдал
М. Штреллер
Замена
П. Капетанос
️️️️
Ф. Пьоваккари
46'
22'
Желтая карточка
К. Возер
19'
Желтая карточка
Ф. Шер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
77
Адриан Попа
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
ФКСБ
1
Флориан Ницэ
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
20
Леандро Тату
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
30
Пантелис Капетанос
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
13
Джованни Сио
ЦФ
4-1-4-1
16
Тэтэрушану
17
Георгиевски
4
Шукала
14
Латовлевич
24
Гардош
55
Бурчану
20
Тэнасе
10
Станчу
8
Пинтилий
77
Попа
14
Пьоваккари
4-1-3-1-1
1
Зоммер
4
Сафари
5
Шер
6
Иванов
41
Возер
21
Диас
20
Фрай
14
Штокер
20
Ди
10
Салах
9
Штреллер
10
Станчу
20
Тату
20
Тату
10
Станчу
14
Пьоваккари
30
Капетанос
30
Капетанос
14
Пьоваккари
20
Ди
15
Айети
15
Айети
20
Ди
9
Штреллер
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
9
Штреллер
4
Сафари
34
Джака
34
Джака
4
Сафари
Остались в запасе
ФКСБ
Базель
1
Флориан Ницэ
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
10
Матиас Дельгадо
АП
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
1
Флориан Ницэ
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
10
Матиас Дельгадо
АП
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча ФКСБ - Базель
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Национальный
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