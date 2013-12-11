Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Арсенал
Наполи - Арсенал: обзор матча 11 декабря 2013
Наполи
11.12.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
73'
Г. Игуаин
90+3'
Х. Кальехон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Арсенал
ГОЛ! 2:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
Л. Инсинье
90'
+3
83'
Желтая карточка
А. Рэмзи
Желтая карточка
Ф. Фернандес
83'
75'
Вторая желтая
М. Артета
73'
Замена
Н. Монреаль
️️️️
Т. Росицки
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Х. Кальехон
73'
68'
Желтая карточка
О. Жиру
65'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
С. Касорла
61'
Желтая карточка
М. Артета
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Г. Пандев
55'
Желтая карточка
Б. Джемаили
42'
Желтая карточка
Д. Мертенс
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
7
Пабло Армеро
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
(К)
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ОП
85
Валон Бехрами
ОП
21
Горан Пандев
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
20
Матье Фламини
ОП
8
Микель Артета
(К)
ОП
10
Месут Озил
АП
10
Томаш Росицки
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-2-2-2
1
Кабрал
7
Армеро
6
Фернандес
39
Альбиоль
11
Маджо
21
Джемаили
85
Бехрами
21
Пандев
7
Кальехон
10
Мертенс
9
Игуаин
4-2-2-1-1
13
Щесны
6
Дженкинсон
6
Косиельни
4
Мертезакер
3
Гиббс
20
Фламини
8
Артета
10
Росицки
8
Касорла
10
Озил
9
Жиру
21
Пандев
10
Инсинье
10
Инсинье
21
Пандев
10
Росицки
18
Монреаль
18
Монреаль
10
Росицки
8
Касорла
21
Рэмзи
21
Рэмзи
8
Касорла
Остались в запасе
Наполи
Арсенал
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Наполи - Арсенал
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 23:30 (прямая)
Новости команд
Все
Наполи
Арсенал
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
16:45
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
16:45
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+