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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПАОК - Шальке-04
ПАОК - Шальке-04: обзор матча 27 августа 2013
ПАОК
27.08.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 3
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Шальке-04
53'
С. Атанасиадис
79'
К. Кацуранис
43'
А. Салаи
67'
Ю. Дракслер
90'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Шальке-04
90'
ГОЛ! 2:3!
А. Салаи
Пас отдал
Ю. Дракслер
Желтая карточка
С. Кициу
87'
83'
Замена
Ж. Матип
️️️️
Д. Фарфан
Замена
Г. Георгиадис
️️️️
Лукас
80'
ГОЛ! 2:2!
К. Кацуранис
Пас отдал
М. Стох
79'
78'
Желтая карточка
Ф. Сантана
Замена
Т. Нецид
️️️️
С. Атанасиадис
74'
Замена
Секу
️️️️
Д. Салпингидис
74'
70'
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
М. Майер
67'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Дракслер
Пас отдал
М. Майер
64'
Вторая желтая
Д. Джонс
61'
Замена
М. Майер
️️️️
К. Клеменс
ГОЛ! 1:1!
С. Атанасиадис
Пас отдал
С. Кициу
53'
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Салаи
Пас отдал
А. Учида
19'
Желтая карточка
Д. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Якобо
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
28
Константинос Кацуранис
ЦП
7
Лукас
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
7
Гиоргос Георгиадис
ЦП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
3-4-3
1
Якобо
4
Витор
70
Кициу
2
Скондрас
6
Циолис
20
Каце
28
Кацуранис
17
Стох
33
Атанасиадис
14
Салпингидис
7
Лукас
4-1-2-1-2
26
Хильдебранд
2
Учида
28
Сантана
5
Хеведес
28
Фукс
6
Хегер
17
Клеменс
13
Джонс
7
Дракслер
11
Салаи
8
Фарфан
7
Лукас
7
Георгиадис
7
Георгиадис
7
Лукас
14
Салпингидис
26
Секу
26
Секу
14
Салпингидис
33
Атанасиадис
15
Нецид
15
Нецид
33
Атанасиадис
8
Фарфан
32
Матип
32
Матип
8
Фарфан
Майер
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
Майер
17
Клеменс
7
Майер
7
Майер
17
Клеменс
Остались в запасе
ПАОК
Шальке-04
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
71
Панайотис Гликос
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
Главный тренер
Хуб Стевенс
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Тим Хогланд
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
71
Панайотис Гликос
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Тим Хогланд
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча ПАОК - Шальке-04
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Тумба
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