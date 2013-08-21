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Лига чемпионов 2026/2027
Шальке-04 - ПАОК
Шальке-04 - ПАОК: обзор матча 21 августа 2013
Шальке-04
21.08.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
ПАОК
32'
Д. Фарфан
73'
М. Стох
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - ПАОК
90'
+2
Замена
Секу
️️️️
Лукас
Желтая карточка
А. Учида
88'
Замена
Т. Пукки
️️️️
Д. Фарфан
87'
Замена
Л. Горецка
️️️️
М. Хегер
78'
77'
Желтая карточка
К. Лазэр
73'
ГОЛ! 1:1!
М. Стох
70'
Желтая карточка
А. Циолис
Замена
К. Клеменс
️️️️
М. Майер
69'
62'
Замена
Э. Каце
️️️️
Д. Салпингидис
62'
Замена
С. Атанасиадис
️️️️
Л. Лоуренс
ГОЛ! 1:0!
Д. Фарфан
Пас отдал
А. Салаи
32'
17'
Желтая карточка
М. Стох
13'
Желтая карточка
С. Кициу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
7
Макс Майер
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
ПАОК
1
Якобо
ВР
16
Лино
ЛЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
6
Александрос Циолис
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
15
Костин Лазэр
ЦП
28
Константинос Кацуранис
ЦП
7
Лукас
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
20
Эргис Каце
ЦП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
4-1-1-2-2
26
Хильдебранд
28
Фукс
5
Хеведес
32
Матип
2
Учида
6
Хегер
13
Джонс
7
Дракслер
7
Майер
11
Салаи
8
Фарфан
3-5-2
1
Якобо
70
Кициу
4
Витор
16
Лино
6
Циолис
17
Стох
15
Лазэр
28
Кацуранис
11
Лоуренс
14
Салпингидис
7
Лукас
6
Хегер
27
Горецка
27
Горецка
6
Хегер
7
Майер
17
Клеменс
17
Клеменс
7
Майер
8
Фарфан
20
Пукки
20
Пукки
8
Фарфан
14
Салпингидис
20
Каце
20
Каце
14
Салпингидис
7
Лукас
26
Секу
26
Секу
7
Лукас
11
Лоуренс
33
Атанасиадис
33
Атанасиадис
11
Лоуренс
Остались в запасе
Шальке-04
ПАОК
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Главный тренер
Йенс Келлер
71
Панайотис Гликос
ВР
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Остались в запасе
71
Панайотис Гликос
ВР
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Шальке-04 - ПАОК
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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