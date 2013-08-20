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Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)

Пасуш де Феррейра - Зенит

20.08.2013, Вторник, 22:45 мск Порту, стадион Драгау Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая) Лига чемпионов, 4 раунд , первый матч Пасуш де Феррейра - Зенит
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