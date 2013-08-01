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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рандерс - Рубин
Рандерс - Рубин: обзор матча 01 августа 2013
Рандерс
01.08.2013, четверг, 20:30
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Рубин
61'
Й. Борринг
12'
Д. Торбинский
42'
Х. Саломон Рондон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Рубин
86'
Замена
Р. Шаронов
️️️️
В. Кулик
83'
Желтая карточка
С. Кисляк
Замена
Й. Кампер
️️️️
Й. Борринг
81'
Замена
Л. Давидс
️️️️
Т. Эльмар Бьярнасон
80'
Желтая карточка
Т. Эльмар Бьярнасон
74'
72'
Замена
Б. Натхо
️️️️
Д. Торбинский
63'
Замена
О. Кузьмин
️️️️
А. Прудников
ГОЛ! 1:2!
Й. Борринг
Пас отдал
М. Свенссон
61'
58'
Желтая карточка
Я. М'Вила
55'
Желтая карточка
А. Прудников
42'
ГОЛ! 0:2!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
К. Ансальди
Желтая карточка
Й. Борринг
33'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Торбинский
Пас отдал
В. Кулик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
31
Миккел Андерсен
ВР
33
Адама Тамбура
ЛЗ
5
Мадс Агесен
ЦЗ
13
Мадс Фенгер
ЦЗ
4
Джонни Томсен
ПЗ
29
Йонас Борринг
ЛП
20
Теодор Эльмар Бьярнасон
ЦП
3
Кристиан Келлер
(К)
ЦП
20
Мартин Свенссон
ПП
29
Ронни Шварц
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
7
Александр Рязанцев
(К)
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Рандерс
25
Питер Фриис Фриис Йенсен
ВР
15
Крис Соренсен
ЦЗ
6
Николай Поульсен
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
17
Йонас Кампер
ЦФ
9
Чарли Дэвис
ЦФ
23
Виктор Люндберг
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
4-4-2
31
Андерсен
33
Тамбура
5
Агесен
13
Фенгер
4
Томсен
29
Борринг
20
Бьярнасон
3
Келлер
20
Свенссон
44
Брок-Мадсен
29
Шварц
3-2-3-2
1
Арлаускис
44
Навас
5
Маркано
14
Ансальди
15
Кисляк
6
М'Вила
6
Торбинский
55
Кулик
7
Рязанцев
23
Рондон
89
Прудников
20
Бьярнасон
8
Давидс
8
Давидс
20
Бьярнасон
29
Борринг
17
Кампер
17
Кампер
29
Борринг
55
Кулик
76
Шаронов
76
Шаронов
55
Кулик
89
Прудников
23
Кузьмин
23
Кузьмин
89
Прудников
6
Торбинский
10
Натхо
10
Натхо
6
Торбинский
Остались в запасе
Рандерс
Рубин
25
Питер Фриис Фриис Йенсен
ВР
6
Николай Поульсен
ЦП
15
Крис Соренсен
ЦЗ
9
Чарли Дэвис
ЦФ
23
Виктор Люндберг
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
25
Питер Фриис Фриис Йенсен
ВР
6
Николай Поульсен
ЦП
15
Крис Соренсен
ЦЗ
9
Чарли Дэвис
ЦФ
23
Виктор Люндберг
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рандерс - Рубин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
- : -
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 10 тур
Рандерс
0 : 2
11.10.2026
Виборг
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
АутоСи Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:25 (прямая)
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