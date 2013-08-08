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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рубин - Рандерс
Рубин - Рандерс: обзор матча 08 августа 2013
Рубин
08.08.2013, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Рандерс
18'
С. Навас
86'
Р. Еременко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Рандерс
Замена
Р. Абышов
️️️️
Я. М'Вила
88'
ГОЛ! 2:0!
Р. Еременко
Пас отдал
Г. Карадениз
86'
77'
Замена
Н. Поульсен
️️️️
М. Свенссон
Желтая карточка
Г. Карадениз
74'
72'
Желтая карточка
М. Агесен
Замена
Г. Карадениз
️️️️
Д. Торбинский
69'
Замена
В. Кулик
️️️️
Б. Натхо
69'
65'
Желтая карточка
М. Фенгер
63'
Замена
Т. Эльмар Бьярнасон
️️️️
К. Келлер
46'
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
Р. Шварц
39'
Желтая карточка
Р. Шварц
36'
Желтая карточка
М. Свенссон
29'
Желтая карточка
Л. Давидс
ГОЛ! 1:0!
С. Навас
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
7
Александр Рязанцев
(К)
ЦП
26
Роман Еременко
АП
6
Дмитрий Торбинский
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Рандерс
31
Миккел Андерсен
ВР
33
Адама Тамбура
ЛЗ
5
Мадс Агесен
ЦЗ
15
Крис Соренсен
ЦЗ
13
Мадс Фенгер
ПЗ
29
Йонас Борринг
ЛП
3
Кристиан Келлер
(К)
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
20
Мартин Свенссон
ПП
23
Виктор Люндберг
ЦФ
29
Ронни Шварц
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Рандерс
25
Питер Фриис Фриис Йенсен
ВР
4
Джонни Томсен
ПЗ
57
Гекхан Кая
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
20
Теодор Эльмар Бьярнасон
ЦП
17
Йонас Кампер
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Рыжиков
3
Гетигежев
5
Маркано
44
Навас
23
Кузьмин
6
М'Вила
10
Натхо
7
Рязанцев
6
Торбинский
26
Еременко
23
Рондон
4-4-2
31
Андерсен
13
Фенгер
5
Агесен
15
Соренсен
33
Тамбура
20
Свенссон
3
Келлер
8
Давидс
29
Борринг
29
Шварц
23
Люндберг
6
М'Вила
15
Абышов
15
Абышов
6
М'Вила
6
Торбинский
61
Карадениз
61
Карадениз
6
Торбинский
10
Натхо
55
Кулик
55
Кулик
10
Натхо
20
Свенссон
6
Поульсен
6
Поульсен
20
Свенссон
3
Келлер
20
Бьярнасон
20
Бьярнасон
3
Келлер
29
Шварц
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
29
Шварц
Остались в запасе
Рубин
Рандерс
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
57
Гекхан Кая
ЦП
25
Питер Фриис Фриис Йенсен
ВР
4
Джонни Томсен
ПЗ
17
Йонас Кампер
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
57
Гекхан Кая
ЦП
25
Питер Фриис Фриис Йенсен
ВР
4
Джонни Томсен
ПЗ
17
Йонас Кампер
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Рубин - Рандерс
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Рандерс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
- : -
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 10 тур
Рандерс
0 : 2
11.10.2026
Виборг
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Клэнси
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
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