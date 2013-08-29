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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 29 августа 2013
Барселона
29.08.2013, четверг, 01:00
Суперкубок Испании
0 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Атлетико
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Атлетико
90'
Красная карточка
А. Туран
Пенальти не реализован!
Л. Месси
89'
88'
Желтая карточка
Хуанфран
88'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Коке
84'
Желтая карточка
Д. Коста
83'
Замена
К. Родригес
️️️️
Д. Вилья
81'
Красная карточка
Ф. Луис
Замена
А. Иньеста
️️️️
С. Фабрегас
73'
71'
Замена
Адриан
️️️️
А. Туран
Замена
Педро
️️️️
А. Санчес
65'
Желтая карточка
Ж. Пике
56'
Желтая карточка
С. Бускетс
31'
Желтая карточка
С. Фабрегас
29'
26'
Желтая карточка
Коке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЛП
6
Коке
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Андрес Иньеста
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
20
Адриан
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
3-2-2-2-1
26
Вальдес
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
18
Альба
5
Бускетс
4
Фабрегас
6
Хави
10
Неймар
10
Месси
4
Санчес
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
16
Луис
6
Коке
14
Габи
66
Туран
19
Коста
7
Вилья
4
Фабрегас
8
Иньеста
8
Иньеста
4
Фабрегас
4
Санчес
9
Педро
9
Педро
4
Санчес
7
Вилья
7
Родригес
7
Родригес
7
Вилья
66
Туран
20
Адриан
20
Адриан
66
Туран
6
Коке
12
Баптистао
12
Баптистао
6
Коке
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"Россия 2" 00:55 (прямая)
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