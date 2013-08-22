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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Атлетико - Барселона
Атлетико - Барселона: обзор матча 22 августа 2013
Атлетико
22.08.2013, четверг, 01:00
Суперкубок Испании
1 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Барселона
11'
Д. Вилья
65'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетико - Барселона
88'
Замена
А. Сонг
️️️️
Хави
85'
Желтая карточка
Неймар
Замена
К. Родригес
️️️️
Д. Коста
78'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
А. Туран
74'
Замена
О. Торрес
️️️️
Коке
71'
65'
ГОЛ! 1:1!
Неймар
Пас отдал
Д. Алвес
64'
Желтая карточка
Ж. Альба
58'
Замена
Неймар
️️️️
Педро
Желтая карточка
М. Суарес
55'
46'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Л. Месси
41'
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
Ф. Луис
37'
Желтая карточка
Хуанфран
35'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
Пас отдал
А. Туран
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЛП
14
Габи
(К)
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
8
Оливер Торрес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
6
Джонатан
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
16
Луис
20
Хуанфран
66
Туран
6
Коке
14
Габи
19
Коста
7
Вилья
3-2-2-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
5
Бускетс
18
Альба
6
Хави
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
19
Коста
7
Родригес
7
Родригес
19
Коста
6
Коке
8
Торрес
8
Торрес
6
Коке
66
Туран
12
Баптистао
12
Баптистао
66
Туран
6
Хави
8
Сонг
8
Сонг
6
Хави
10
Месси
4
Фабрегас
4
Фабрегас
10
Месси
9
Педро
10
Неймар
10
Неймар
9
Педро
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Атлетико - Барселона
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"Россия 2" 00:55 (прямая)
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