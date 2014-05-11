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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Динамо К
Мариуполь - Динамо К: обзор матча 11 мая 2014
Мариуполь
11.05.2014, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
13'
О. Вукоевич
81'
Б. Идейе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Динамо К
90'
Желтая карточка
О. Вукоевич
Желтая карточка
А. Путивцев
90'
Замена
С. Яворский
️️️️
В. Чурко
90'
81'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Идейе
Желтая карточка
Е. Гальчук
80'
76'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
М. Велозу
Замена
Р. Кисиль
️️️️
А. Тотовицкий
67'
59'
Желтая карточка
А. Драгович
46'
Замена
Д. Ленс
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
И. Цюпа
️️️️
Д. Гречишкин
46'
38'
Замена
Е. Селин
️️️️
Р. Безус
20'
Желтая карточка
В. Калитвинцев
14'
Красная карточка
Е. Макаренко
13'
ГОЛ! 0:1!
О. Вукоевич
Пас отдал
Д. Вида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
10
Владислав Кулач
ЛП
24
Дмитрий Гречишкин
ОП
5
Артем Путивцев
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Мариуполь
87
Ярослав Хоменко
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
14
Руслан Кисиль
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
2-2-3-2-1
1
Гальчук
18
Ордец
91
Бутко
24
Гречишкин
5
Путивцев
10
Кулач
6
Довгий
15
Мишнев
5
Тотовицкий
11
Чурко
16
Мандзюк
3-1-3-2-1
23
Рыбка
21
Данило Силва
15
Драгович
21
Вида
5
Вукоевич
8
Макаренко
45
Калитвинцев
90
Безус
7
Ярмоленко
44
Велозу
12
Идейе
24
Гречишкин
93
Цюпа
93
Цюпа
24
Гречишкин
5
Тотовицкий
14
Кисиль
14
Кисиль
5
Тотовицкий
11
Чурко
13
Яворский
13
Яворский
11
Чурко
90
Безус
33
Селин
33
Селин
90
Безус
7
Ярмоленко
17
Ленс
17
Ленс
7
Ярмоленко
44
Велозу
19
Гармаш
19
Гармаш
44
Велозу
Остались в запасе
Мариуполь
Динамо К
87
Ярослав Хоменко
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
35
Максим Коваль
ВР
20
Юнес Бельханда
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
87
Ярослав Хоменко
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
20
Юнес Бельханда
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Мариуполь - Динамо К
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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