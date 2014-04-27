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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Динамо К
Металлург - Динамо К: обзор матча 27 апреля 2014
Металлург
27.04.2014, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Динамо К
48'
А. Мораес
84'
А. Мораес
73'
В. Калитвинцев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Динамо К
Замена
А. Насонов
️️️️
Н. Морозюк
90'
+2
Замена
Д. О'Ди
️️️️
Александре
88'
ГОЛ! 2:1!
А. Мораес
84'
Желтая карточка
Александре
82'
Замена
Г. Казарян
️️️️
С. Болбат
77'
73'
ГОЛ! 1:1!
В. Калитвинцев
Пас отдал
Д. Ленс
72'
Замена
Р. Безус
️️️️
С. Сидорчук
61'
Замена
В. Калитвинцев
️️️️
Д. Силва
60'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Л. Аруна
59'
Желтая карточка
А. Драгович
58'
Желтая карточка
С. Сидорчук
57'
Желтая карточка
Л. Аруна
ГОЛ! 1:0!
А. Мораес
Пас отдал
В. Прийма
48'
Желтая карточка
Н. Морозюк
42'
Желтая карточка
В. Прийма
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
4
Василий Прийма
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
22
Василиос Пляцикас
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
13
Константинос Макридис
ОП
10
Джордже Лазич
ОП
14
Александре
ЦП
6
Николай Морозюк
ПП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Олег Гусев
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
8
Геворг Казарян
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
90
Роман Безус
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
3-4-2-1
79
Панькив
50
Болбат
22
Пляцикас
44
Чечер
4
Прийма
13
Макридис
10
Лазич
31
Зотов
14
Александре
6
Морозюк
18
Мораес
4-1-2-2-1
23
Рыбка
21
Данило Силва
15
Драгович
21
Вида
33
Селин
5
Вукоевич
8
Сидорчук
25
Аруна
20
Гусев
17
Ленс
12
Идейе
14
Александре
21
О'Ди
21
О'Ди
14
Александре
6
Морозюк
23
Насонов
23
Насонов
6
Морозюк
50
Болбат
8
Казарян
8
Казарян
50
Болбат
8
Сидорчук
90
Безус
90
Безус
8
Сидорчук
21
Данило Силва
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
21
Данило Силва
25
Аруна
19
Гармаш
19
Гармаш
25
Аруна
Остались в запасе
Металлург
Динамо К
13
Александр Бандура
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
20
Амаду Мутари
ПП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
35
Максим Коваль
ВР
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
13
Александр Бандура
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
20
Амаду Мутари
ПП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Металлург - Динамо К
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Металлург
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