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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Металлург
Шахтер - Металлург: обзор матча 19 апреля 2014
Шахтер
19.04.2014, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Металлург
56'
С. Кривцов
63'
Л. Адриано
50'
В. Полевой
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Металлург
Желтая карточка
Илсиньо
85'
81'
Замена
В. Полевой
️️️️
К. Макридис
77'
Желтая карточка
В. Чечер
Замена
Бернард
️️️️
Д. Коста
74'
Замена
Эдуардо
️️️️
Тайсон
71'
69'
Замена
А. Мутари
️️️️
Н. Морозюк
ГОЛ! 2:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Срна
63'
59'
Замена
Г. Казарян
️️️️
Александре
ГОЛ! 1:1!
С. Кривцов
Пас отдал
Д. Коста
56'
Замена
Фред
️️️️
Т. Степаненко
53'
50'
ГОЛ! 0:1!
В. Полевой
Пас отдал
Александре
34'
Желтая карточка
С. Болбат
Желтая карточка
Д. Срна
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Тайсон
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
77
Илсиньо
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
4
Василий Прийма
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
(К)
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
22
Василиос Пляцикас
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
10
Джордже Лазич
ОП
13
Константинос Макридис
ОП
14
Александре
ЦП
6
Николай Морозюк
ПП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Фред
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
91
Венцислав Христов
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Пятов
13
Шевчук
44
Ракицкий
27
Кривцов
33
Срна
27
Степаненко
77
Илсиньо
11
Коста
11
Тейшейра
11
Тайсон
4
Адриано
3-4-2-1
79
Панькив
50
Болбат
22
Пляцикас
44
Чечер
31
Зотов
10
Лазич
13
Макридис
4
Прийма
6
Морозюк
14
Александре
18
Мораес
27
Степаненко
7
Фред
7
Фред
27
Степаненко
11
Коста
11
Бернард
11
Бернард
11
Коста
11
Тайсон
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Тайсон
13
Макридис
14
Полевой
14
Полевой
13
Макридис
14
Александре
8
Казарян
8
Казарян
14
Александре
6
Морозюк
20
Мутари
20
Мутари
6
Морозюк
Остались в запасе
Шахтер
Металлург
1
Антон Каниболоцкий
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
13
Александр Бандура
ВР
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
31
Сергей Каретник
ПП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Бандура
ВР
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
31
Сергей Каретник
ПП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Шахтер - Металлург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Донбасс-Арена
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