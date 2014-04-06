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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Мариуполь
Заря - Мариуполь: обзор матча 06 апреля 2014
Заря
06.04.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Мариуполь
13'
Я. Боли
39'
Я. Боли (П)
65'
Я. Боли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Мариуполь
Желтая карточка
И. Чайковский
86'
77'
Замена
Р. Фомин
️️️️
В. Чурко
Желтая карточка
В. Вернидуб
73'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Я. Боли
71'
ГОЛ! 3:0!
Я. Боли
Пас отдал
Т. Шунич
65'
Замена
Данило
️️️️
И. Петряк
61'
Замена
Д. Липартия
️️️️
Р. Малиновский
58'
46'
Замена
А. Полянский
️️️️
А. Мандзюк
46'
Замена
В. Федотов
️️️️
А. Путивцев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Я. Боли
39'
ГОЛ! 1:0!
Я. Боли
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
16
Александр Мандзюк
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
99
Данило
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Мариуполь
87
Ярослав Хоменко
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
3-1-3-2-1
30
Шевченко
44
Шунич
15
Вернидуб
16
Ярмаш
4
Чайковский
17
Малиновский
22
Любенович
6
Каменюка
10
Хомченовский
7
Петряк
10
Боли
4-2-2-2
1
Гальчук
91
Бутко
18
Ордец
32
Ищенко
5
Путивцев
24
Гречишкин
6
Довгий
11
Чурко
5
Тотовицкий
10
Кулач
16
Мандзюк
7
Петряк
99
Данило
99
Данило
7
Петряк
10
Боли
28
Будковский
28
Будковский
10
Боли
17
Малиновский
13
Липартия
13
Липартия
17
Малиновский
16
Мандзюк
2
Полянский
2
Полянский
16
Мандзюк
5
Путивцев
19
Федотов
19
Федотов
5
Путивцев
11
Чурко
19
Фомин
19
Фомин
11
Чурко
Остались в запасе
Заря
Мариуполь
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
87
Ярослав Хоменко
ВР
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
13
Сергей Яворский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
Остались в запасе
87
Ярослав Хоменко
ВР
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
13
Сергей Яворский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Заря - Мариуполь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Скрипак
(Киев)
Стадион:
Авангард
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