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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Днепр
Шахтер - Днепр: обзор матча 22 марта 2014
Шахтер
22.03.2014, суббота, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Днепр
45'
А. Федецкий
83'
Матеус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Днепр
90'
+1
Замена
У. Лобжанидзе
️️️️
Р. Ротань
87'
Замена
С. Политыло
️️️️
Е. Коноплянка
83'
ГОЛ! 0:2!
Матеус
Пас отдал
И. Стринич
76'
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Е. Селезнев
Замена
Эдуардо
️️️️
Т. Хюбшман
73'
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
57'
Замена
Илсиньо
️️️️
Фернандо
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Федецкий
Пас отдал
Р. Ротань
37'
Желтая карточка
Е. Коноплянка
22'
Желтая карточка
И. Стринич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
20
Фернандо
ОП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
11
Тайсон
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
20
Жулиано
АП
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
77
Илсиньо
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Пятов
13
Шевчук
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
20
Фернандо
3
Хюбшман
11
Коста
11
Тейшейра
4
Адриано
11
Тайсон
4-2-2-2
71
Бойко
44
Федецкий
14
Чеберячко
3
Мазух
23
Стринич
29
Ротань
23
Канкава
20
Жулиано
22
Коноплянка
11
Селезнев
99
Матеус
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
20
Фернандо
77
Илсиньо
77
Илсиньо
20
Фернандо
3
Хюбшман
9
Эдуардо
9
Эдуардо
3
Хюбшман
29
Ротань
3
Лобжанидзе
3
Лобжанидзе
29
Ротань
22
Коноплянка
89
Политыло
89
Политыло
22
Коноплянка
11
Селезнев
10
Зозуля
10
Зозуля
11
Селезнев
Остались в запасе
Шахтер
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Шахтер - Днепр
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Донбасс-Арена
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