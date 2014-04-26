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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Динамо (мол)
Ахмат (мол) - Динамо (мол): обзор матча 26 апреля 2014
Ахмат (мол)
26.04.2014, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
2 : 1
Завершен
Динамо (мол)
20'
Б. Усманов (П)
45+1'
Д. Яшин
17'
Г. Аджоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Динамо (мол)
Замена
М. Газалиев
️️️️
М. Докуев
90'
+3
81'
Желтая карточка
А. Иванов
78'
Замена
Н. Обольский
️️️️
М. Яхуби
76'
Желтая карточка
А. Каляшин
Желтая карточка
Д. Кадиев
69'
65'
Замена
А. Максименко
️️️️
А. Каташевский
61'
Замена
А. Моргунов
️️️️
А. Ильин
Замена
А. Кадыров
️️️️
С. Барзукаев
60'
46'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
В. Левин
46'
Замена
А. Ташаев
️️️️
А. Алтунин
46'
Замена
А. Катрич
️️️️
Г. Аджоев
46'
Замена
Е. Генералов
️️️️
Е. Фролов
ГОЛ! 2:1!
Д. Яшин
45'
+1
Желтая карточка
И. Темников
23'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Усманов
20'
17'
ГОЛ! 0:1!
Г. Аджоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
91
Магомед Докуев
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Залимхан Майсултанов
ЛВ
20
Бекхан Усманов
ЦП
61
Магомед Боршаев
ЦП
94
Салах Барзукаев
ЦП
63
Алихан Абухажиев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Ваит Талгаев
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
7
Моштаг Яхуби
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Ахмат (мол)
35
Мохьмад-Эми Газалиев
ВР
62
Мансур Батыров
ЦЗ
53
Магомед Барзукаев
ЦЗ
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
67
Арби Салихов
ЦП
68
Адлан Мужедов
ЦП
65
Арби Муслуев
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
58
Дмитрий Власов
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
96
Александр Максименко
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
4-4-1-1
91
Докуев
88
Яшин
97
Тагиров
44
Кадиев
11
Темников
20
Усманов
94
Барзукаев
63
Абухажиев
61
Боршаев
10
Майсултанов
10
Кадыров
4-5-1
39
Фролов
27
Живоглядов
25
Ярмолицкий
17
Иванов
8
Каляшин
18
Каташевский
88
Левин
7
Яхуби
35
Ильин
97
Алтунин
17
Аджоев
91
Докуев
35
Газалиев
35
Газалиев
91
Докуев
94
Барзукаев
95
Кадыров
95
Кадыров
94
Барзукаев
35
Ильин
14
Моргунов
14
Моргунов
35
Ильин
17
Аджоев
77
Катрич
77
Катрич
17
Аджоев
88
Левин
6
Кузьмин
6
Кузьмин
88
Левин
18
Каташевский
96
Максименко
96
Максименко
18
Каташевский
39
Фролов
54
Генералов
54
Генералов
39
Фролов
97
Алтунин
88
Ташаев
88
Ташаев
97
Алтунин
7
Яхуби
9
Обольский
9
Обольский
7
Яхуби
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Динамо (мол)
67
Арби Салихов
ЦП
65
Арби Муслуев
ЦФ
68
Адлан Мужедов
ЦП
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
62
Мансур Батыров
ЦЗ
53
Магомед Барзукаев
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
Главный тренер
Ваит Талгаев
58
Дмитрий Власов
ЦП
91
Александр Степанов
ЦЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
Остались в запасе
67
Арби Салихов
ЦП
65
Арби Муслуев
ЦФ
68
Адлан Мужедов
ЦП
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
62
Мансур Батыров
ЦЗ
53
Магомед Барзукаев
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
Остались в запасе
58
Дмитрий Власов
ЦП
91
Александр Степанов
ЦЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
Главный тренер
Ваит Талгаев
Статистика матча Ахмат (мол) - Динамо (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Недвижай
(Ставрополь)
Стадион:
им. С.Билимханова
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