Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Бавария
Ганновер-96 - Бавария: обзор матча 23 февраля 2014
Ганновер-96
23.02.2014, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 4
Завершен
Бавария
25'
Т. Мюллер
33'
Т. Алькантара
59'
Т. Мюллер
66'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Бавария
Замена
А. Собич
️️️️
М. Диуф
78'
72'
Замена
К. Писарро
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
Л. Андреасен
️️️️
М. Шмидебах
68'
67'
Замена
Т. Кроос
️️️️
М. Гетце
66'
ГОЛ! 0:4!
М. Манджукич
Пас отдал
Рафинья
62'
Замена
А. Роббен
️️️️
Т. Мюллер
59'
ГОЛ! 0:3!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. Манджукич
Замена
Э. Приб
️️️️
Л. Биттенкурт
37'
33'
ГОЛ! 0:2!
Т. Алькантара
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
С. Хусти
26'
25'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Рафинья
23'
Желтая карточка
Рафинья
Желтая карточка
М. Диуф
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
13
Ларс Штиндль
АП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
2
Леон Андреасен
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-2-2-2
20
Цилер
15
Поконьоли
6
Марсело
19
Шульц
27
Райторал
9
Хусти
24
Шмидебах
13
Штиндль
32
Биттенкурт
9
Руднев
92
Диуф
4-1-2-1-2
22
Штарке
21
Лам
5
Алаба
17
Боатенг
13
Рафинья
88
Мартинес
31
Швайнштайгер
6
Алькантара
27
Гетце
13
Мюллер
9
Манджукич
32
Биттенкурт
7
Приб
7
Приб
32
Биттенкурт
24
Шмидебах
2
Андреасен
2
Андреасен
24
Шмидебах
92
Диуф
9
Собич
9
Собич
92
Диуф
27
Гетце
8
Кроос
8
Кроос
27
Гетце
13
Мюллер
10
Роббен
10
Роббен
13
Мюллер
31
Швайнштайгер
14
Писарро
14
Писарро
31
Швайнштайгер
Остались в запасе
Ганновер-96
Бавария
14
Маркус Миллер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Остались в запасе
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ганновер-96 - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Новости команд
Все
Ганновер-96
Бавария
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
Вчера, 19:17
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
Вчера, 11:22
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
4
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
Вчера, 19:17
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
Вчера, 11:22
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+