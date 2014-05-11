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Манчестер Сити - Вест Хэм
Манчестер Сити - Вест Хэм: обзор матча 11 мая 2014
Манчестер Сити
11.05.2014, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
39'
С. Насри
49'
В. Компани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вест Хэм
90'
Желтая карточка
М. Нобл
Желтая карточка
С. Агуэро
90'
Замена
А. Негредо
️️️️
Я. Туре
86'
81'
Замена
Д. Коул
️️️️
М. Диаме
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Сильва
76'
72'
Замена
К. Коул
️️️️
Э. Кэрролл
Замена
Фернандиньо
️️️️
Э. Джеко
69'
64'
Замена
М. Джарвис
️️️️
К. Нолан
Желтая карточка
М. Демичелис
61'
ГОЛ! 2:0!
В. Компани
49'
ГОЛ! 1:0!
С. Насри
Пас отдал
Я. Туре
39'
32'
Желтая карточка
К. Нолан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
17
Мухамед Диаме
ОП
16
Марк Нобл
ОП
4
Кевин Нолан
(К)
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
12
Джо Коул
АП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
11
Коларов
2
Демичелис
4
Компани
5
Сабалета
42
Туре
6
Хави Гарсия
14
Насри
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
4-2-3-1
13
Адриан
23
Рид
5
Томкинс
17
О'Брайен
3
МакКартни
17
Диаме
16
Нобл
19
Даунинг
4
Нолан
31
Тэйлор
9
Кэрролл
21
Сильва
20
Милнер
20
Милнер
21
Сильва
10
Джеко
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
10
Джеко
42
Туре
21
Негредо
21
Негредо
42
Туре
4
Нолан
16
Джарвис
16
Джарвис
4
Нолан
17
Диаме
12
Коул
12
Коул
17
Диаме
9
Кэрролл
24
Коул
24
Коул
9
Кэрролл
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Хэм
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:55 (прямая)
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