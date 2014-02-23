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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Суонси
Ливерпуль - Суонси: обзор матча 23 февраля 2014
Ливерпуль
23.02.2014, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
4 : 3
Завершен
Суонси
3'
Д. Старридж
19'
Д. Хендерсон
36'
Д. Старридж
73'
Д. Хендерсон
22'
Д. Шелви
25'
М. Шкртел (АГ)
48'
В. Бони (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Суонси
Замена
В. Мозес
️️️️
Д. Старридж
78'
77'
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Н. Дайер
ГОЛ! 4:3!
Д. Хендерсон
73'
72'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Д. Де Гузман
Замена
К. Туре
️️️️
Д. Аггер
62'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Р. Стерлинг
57'
48'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
В. Бони
46'
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
Д. Шелви
ГОЛ! 3:2!
Д. Старридж
Пас отдал
Л. Суарес
36'
25'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Шкртел
Желтая карточка
М. Шкртел
24'
22'
ГОЛ! 2:1!
Д. Шелви
Пас отдал
Н. Дайер
ГОЛ! 2:0!
Д. Хендерсон
Пас отдал
Д. Старридж
19'
ГОЛ! 1:0!
Д. Старридж
Пас отдал
Р. Стерлинг
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
20
Джон Фланаган
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ОП
26
Джонджо Шелви
ОП
7
Леон Бриттон
ОП
12
Натан Дайер
ПП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-2-2-2
22
Миньоле
20
Фланаган
22
Аггер
37
Шкртел
8
Джонсон
14
Хендерсон
8
Джеррард
19
Стерлинг
11
Коутиньо
15
Старридж
9
Суарес
4-3-1-1-1
13
Ворм
22
Ранхель
5
Уилльямс
15
Чико
3
Тэйлор
18
Де Гузман
26
Шелви
7
Бриттон
12
Дайер
15
Раутледж
2
Бони
22
Аггер
2
Туре
2
Туре
22
Аггер
19
Стерлинг
7
Аллен
7
Аллен
19
Стерлинг
15
Старридж
11
Мозес
11
Мозес
15
Старридж
26
Шелви
87
Каньяс
87
Каньяс
26
Шелви
18
Де Гузман
19
Эрнандес
19
Эрнандес
18
Де Гузман
12
Дайер
89
Н'Гог
89
Н'Гог
12
Дайер
Остались в запасе
Ливерпуль
Суонси
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Ливерпуль - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:25 (прямая)
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