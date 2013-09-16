Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Ливерпуль
Суонси - Ливерпуль: обзор матча 16 сентября 2013
Суонси
16.09.2013, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
2'
Д. Шелви
64'
Мичу
4'
Д. Старридж
36'
В. Мозес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Ливерпуль
81'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
В. Мозес
69'
Замена
К. Туре
️️️️
А. Уисдом
66'
Желтая карточка
А. Уисдом
Замена
А. Посуэло
️️️️
В. Бони
66'
ГОЛ! 2:2!
Мичу
Пас отдал
Д. Шелви
64'
61'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
56'
Желтая карточка
Л. Лейва
Желтая карточка
Д. Шелви
56'
55'
Замена
Я. Аспас
️️️️
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
Э. Уилльямс
50'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Н. Дайер
46'
36'
ГОЛ! 1:2!
В. Мозес
4'
ГОЛ! 1:1!
Д. Старридж
ГОЛ! 1:0!
Д. Шелви
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ОП
7
Леон Бриттон
ОП
25
Мичу
АП
12
Натан Дайер
ПП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Стивен Джеррард
ОП
6
Лукас Лейва
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Луис Альберто
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Ворм
4
Дэвис
5
Уилльямс
15
Чико
22
Ранхель
26
Шелви
7
Бриттон
12
Дайер
15
Раутледж
25
Мичу
2
Бони
4-2-2-1-1
22
Миньоле
14
Уисдом
37
Шкртел
12
Сахо
21
Энрике
8
Джеррард
6
Лейва
11
Мозес
14
Хендерсон
11
Коутиньо
15
Старридж
12
Дайер
18
Де Гузман
18
Де Гузман
12
Дайер
2
Бони
8
Посуэло
8
Посуэло
2
Бони
14
Уисдом
2
Туре
2
Туре
14
Уисдом
11
Мозес
19
Стерлинг
19
Стерлинг
11
Мозес
11
Коутиньо
10
Аспас
10
Аспас
11
Коутиньо
Остались в запасе
Суонси
Ливерпуль
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
25
Брэд Джонс
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
18
Луис Альберто
АП
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
18
Луис Альберто
АП
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Суонси - Ливерпуль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Суонси
Ливерпуль
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+