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Анжи - Кубань (ЛФЛ)
Анжи - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 07 декабря 2013
Анжи
07.12.2013, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Кубань (ЛФЛ)
90'
+4
Вторая желтая
Ш. Каборе
Пенальти не реализован!
И. Максимов
90'
+3
90'
+2
Вторая желтая
Р. Бугаев
90'
+2
Желтая карточка
Р. Бугаев
Замена
Р. Тагирбеков
️️️️
А. Гаджибеков
85'
Травма
А. Гаджибеков
84'
75'
Желтая карточка
И. Армаш
Желтая карточка
И. Максимов
73'
72'
Замена
Д. Сиссе
️️️️
Г. Букур
67'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
И. Попов
Замена
А. Разак
️️️️
А. Ещенко
63'
54'
Желтая карточка
Ш. Каборе
Замена
В. Соболев
️️️️
Н. Бурмистров
46'
31'
Замена
И. Армаш
️️️️
Шандао
31'
Травма
Шандао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
8
Жусилей
(К)
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
38
Андрей Ещенко
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
71
Ивелин Попов
АП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
75
Тагир Мусалов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
29
Абдул Разак
ЦП
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
88
Арсен Хубулов
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
3-3-2-1-1
41
Кержаков
4
Эвертон
24
Епуряну
88
Григалава
3
Гаджибеков
8
Жусилей
4
Ангбва
78
Максимов
38
Ещенко
18
Бурмистров
28
Сердеров
3-4-1-1-1
31
Беленов
20
Игнатьев
5
Деальберт
2
Шандао
34
Козлов
77
Каборе
8
Тлисов
8
Бугаев
11
Букур
71
Попов
6
Бальде
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
13
Тагирбеков
3
Гаджибеков
18
Бурмистров
19
Соболев
19
Соболев
18
Бурмистров
38
Ещенко
29
Разак
29
Разак
38
Ещенко
71
Попов
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
71
Попов
2
Шандао
5
Армаш
5
Армаш
2
Шандао
11
Букур
12
Сиссе
12
Сиссе
11
Букур
Остались в запасе
Анжи
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
75
Тагир Мусалов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
88
Арсен Хубулов
ПП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
75
Тагир Мусалов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
88
Арсен Хубулов
ПП
Статистика матча Анжи - Кубань (ЛФЛ)
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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