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Кубань (ЛФЛ) - Локомотив
Кубань (ЛФЛ) - Локомотив: обзор матча 02 декабря 2013
Кубань (ЛФЛ)
02.12.2013, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Локомотив
90+1'
Д. Сиссе
5'
Майкон
14'
В. Чорлука
31'
М. Буссуфа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Локомотив
ГОЛ! 1:3!
Д. Сиссе
Пас отдал
Ш. Каборе
90'
+1
80'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Майкон
80'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
Замена
Д. Сиссе
️️️️
И. Бальде
79'
Замена
А. Хубулов
️️️️
В. Игнатьев
74'
71'
Замена
М. Григорьев
️️️️
А. Самедов
Замена
А. Соснин
️️️️
А. Фидлер
63'
56'
Желтая карточка
Д. Тарасов
48'
Желтая карточка
Майкон
31'
ГОЛ! 0:3!
М. Буссуфа
Пас отдал
Майкон
14'
ГОЛ! 0:2!
В. Чорлука
Пас отдал
А. Самедов
5'
ГОЛ! 0:1!
Майкон
Пас отдал
М. Буссуфа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
71
Ивелин Попов
АП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
(К)
ПЗ
11
Майкон
ЛП
19
Лассана Диарра
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
88
Арсен Хубулов
ПП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-4-1-1-1
31
Беленов
20
Игнатьев
5
Армаш
2
Шандао
15
Жавнерчик
77
Каборе
10
Фидлер
34
Козлов
10
Мельгарехо
71
Попов
6
Бальде
4-2-3-1
31
Абаев
49
Шишкин
4
Дюрица
14
Чорлука
29
Денисов
19
Диарра
23
Тарасов
19
Самедов
11
Буссуфа
11
Майкон
14
Н'Дойе
10
Фидлер
23
Соснин
23
Соснин
10
Фидлер
20
Игнатьев
88
Хубулов
88
Хубулов
20
Игнатьев
6
Бальде
12
Сиссе
12
Сиссе
6
Бальде
19
Самедов
10
Григорьев
10
Григорьев
19
Самедов
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
11
Майкон
10
Кайседо
10
Кайседо
11
Майкон
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Локомотив
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
11
Гонсало Буено
АП
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
11
Гонсало Буено
АП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Локомотив
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:15 (прямая)
Новости команд
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Кубань (ЛФЛ)
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