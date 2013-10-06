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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Ростов
Кубань (ЛФЛ) - Ростов: обзор матча 06 октября 2013
Кубань (ЛФЛ)
06.10.2013, воскресенье, 20:15
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Ростов
48'
И. Бальде
71'
Д. Сиссе
19'
А. Дзюба
51'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Ростов
90'
+3
Желтая карточка
С. Ксулу
81'
Замена
И. Лоло
️️️️
Д. Полоз
76'
Замена
Б. Су Ю
️️️️
К. Гуелор Канга
Желтая карточка
Д. Сиссе
75'
ГОЛ! 2:2!
Д. Сиссе
Пас отдал
Ш. Каборе
71'
Замена
Д. Сиссе
️️️️
А. Фидлер
68'
Замена
Г. Буено
️️️️
Г. Букур
64'
54'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
А. Логашов
51'
ГОЛ! 1:2!
А. Дзюба
Пас отдал
Джано
ГОЛ! 1:1!
И. Бальде
Пас отдал
И. Попов
48'
Замена
А. Тлисов
️️️️
Д. Цораев
46'
Желтая карточка
А. Фидлер
45'
Желтая карточка
Шандао
39'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Джано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
5
Игорь Армаш
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Джано
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
88
Арсен Хубулов
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
8
Бугаев
2
Шандао
10
Фидлер
34
Козлов
77
Каборе
5
Армаш
11
Букур
71
Попов
6
Цораев
6
Бальде
4-2-2-1-1
1
Плетикоса
43
Логашов
0
Дьяков
42
Ксулу
19
Милич
8
Гацкан
7
Шешуков
8
Канга
7
Джано
7
Полоз
22
Дзюба
6
Цораев
8
Тлисов
8
Тлисов
6
Цораев
11
Букур
11
Буено
11
Буено
11
Букур
10
Фидлер
12
Сиссе
12
Сиссе
10
Фидлер
7
Полоз
5
Лоло
5
Лоло
7
Полоз
43
Логашов
34
Маргасов
34
Маргасов
43
Логашов
8
Канга
86
Ю
86
Ю
8
Канга
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Ростов
52
Владимир Лобкарев
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
11
Марко Уренья
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
1
Антон Амельченко
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
23
Неманья Николич
ЦФ
1
Антон Амельченко
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Ростов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:00 (прямая)
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