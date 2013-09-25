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Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)

Крылья Советов - Зенит

25.09.2013, Среда, 18:15 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: "СПОРТ ПЛЮС" 18:00 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 10 тур Крылья Советов - Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
7 апреля, воскресенье 13:30 Зенит 1:0 Крылья Советов
9 тур
22 сентября, суббота 18:00 Крылья Советов 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
20 августа, суббота 18:15 Крылья Советов 2:5 Зенит
6 тур
24 апреля, воскресенье 16:45 Зенит 3:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
30 тур
28 ноября, воскресенье 14:00 Зенит 0:0 Крылья Советов
1 тур
13 марта, суббота 13:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
22 тур
20 сентября, воскресенье 18:30 Крылья Советов 0:1 Зенит
8 тур
10 мая, воскресенье 16:30 Зенит 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
19 тур
24 августа, воскресенье 15:00 Крылья Советов 0:3 Зенит
5 тур
13 апреля, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
22 тур
25 августа, суббота 18:30 Крылья Советов 1:3 Зенит
8 тур
6 мая, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
19 тур
17 сентября, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Крылья Советов
4 тур
9 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
21 тур
28 августа, воскресенье 20:00 Зенит 4:1 Крылья Советов
6 тур
23 апреля, суббота 14:00 Крылья Советов 3:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
22 тур
11 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
11 тур
16 мая, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
19 июля, суббота 00:00 Зенит 2:2 Крылья Советов
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Крылья Советов 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Крылья Советов
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 Зенит 1:1 Крылья Советов
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Чемпионат России 2000
27 тур
14 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
13 тур
19 июня, понедельник 00:00 Зенит 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
28 тур
23 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:2 Зенит
14 тур
3 июля, суббота 00:00 Зенит 3:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
28 тур
17 октября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Крылья Советов
13 тур
21 июня, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:2 Зенит
Чемпионат России 1997
30 тур
4 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
13 тур
14 июня, суббота 00:00 Зенит 0:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
16 тур
10 июля, среда 00:00 Зенит 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 12 тур
1 июля, среда 00:00 Зенит 0:0 Крылья Советов
Первый этап, 4 тур
12 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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