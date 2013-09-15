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Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
Локомотив - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 15 сентября 2013
Локомотив
15.09.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
49'
Д. Тарасов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
Р. Павлюченко
90'
+3
Желтая карточка
И. Абаев
86'
84'
Замена
М. Рабиу
️️️️
Л. Мельгарехо
Желтая карточка
Т. Михалик
81'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
79'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
М. Буссуфа
79'
Желтая карточка
Я. Тигорев
76'
Замена
Т. Михалик
️️️️
Д. Тарасов
69'
66'
Замена
Д. Сиссе
️️️️
Г. Букур
ГОЛ! 1:0!
Д. Тарасов
Пас отдал
А. Самедов
49'
32'
Замена
Д. Цораев
️️️️
А. Хубулов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
(К)
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
28
Ян Тигорев
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
88
Арсен Хубулов
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
71
Ивелин Попов
АП
11
Георге Букур
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
6
Давид Цораев
ПП
11
Марко Уренья
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
4-2-3-1
31
Абаев
55
Янбаев
14
Чорлука
4
Дюрица
49
Шишкин
23
Тарасов
28
Тигорев
11
Майкон
11
Буссуфа
19
Самедов
14
Н'Дойе
4-2-3-1
31
Беленов
34
Козлов
2
Шандао
5
Деальберт
10
Мельгарехо
77
Каборе
8
Тлисов
11
Букур
71
Попов
88
Хубулов
6
Бальде
23
Тарасов
17
Михалик
17
Михалик
23
Тарасов
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
11
Буссуфа
10
Кайседо
10
Кайседо
11
Буссуфа
10
Мельгарехо
19
Рабиу
19
Рабиу
10
Мельгарехо
88
Хубулов
6
Цораев
6
Цораев
88
Хубулов
11
Букур
12
Сиссе
12
Сиссе
11
Букур
Остались в запасе
Локомотив
Кубань (ЛФЛ)
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
Статистика матча Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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