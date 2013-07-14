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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Рубин
Кубань (ЛФЛ) - Рубин: обзор матча 14 июля 2013
Кубань (ЛФЛ)
14.07.2013, воскресенье, 21:00
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
74'
А. Озбилиз
71'
Р. Еременко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Рубин
89'
Замена
С. Кисляк
️️️️
Г. Карадениз
Замена
М. Уренья
️️️️
А. Тлисов
82'
ГОЛ! 1:1!
А. Озбилиз
74'
Замена
А. Соснин
️️️️
Ш. Каборе
73'
72'
Желтая карточка
К. Ансальди
71'
ГОЛ! 0:1!
Р. Еременко
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
Желтая карточка
Ш. Каборе
66'
45'
+2
Красная карточка
А. Рязанцев
Замена
Г. Букур
️️️️
В. Игнатьев
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
71
Ивелин Попов
АП
23
Арас Озбилиз
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
55
Владислав Кулик
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
(К)
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
23
Антон Соснин
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
11
Марко Уренья
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Сердар Азмун
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
3-4-1-1-1
31
Беленов
34
Козлов
5
Деальберт
2
Шандао
8
Бугаев
8
Тлисов
77
Каборе
20
Игнатьев
23
Озбилиз
71
Попов
6
Бальде
4-2-3-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
5
Маркано
23
Кузьмин
10
Натхо
55
Кулик
61
Карадениз
7
Рязанцев
26
Еременко
23
Рондон
20
Игнатьев
11
Букур
11
Букур
20
Игнатьев
77
Каборе
23
Соснин
23
Соснин
77
Каборе
8
Тлисов
11
Уренья
11
Уренья
8
Тлисов
61
Карадениз
15
Кисляк
15
Кисляк
61
Карадениз
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Рубин
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
6
Давид Цораев
ПП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
20
Сердар Азмун
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
6
Давид Цораев
ПП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
20
Сердар Азмун
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Рубин
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:45 (прямая)
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