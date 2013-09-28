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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Шахтер
Металлург - Шахтер: обзор матча 28 сентября 2013
Металлург
28.09.2013, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Шахтер
24'
Я. Ракицкий (АГ)
51'
А. Мораес
54'
А. Тейшейра
82'
Эдуардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Шахтер
Желтая карточка
Даниэль
90'
Замена
Даниэль
️️️️
Д. Лазич
89'
82'
ГОЛ! 2:2!
Эдуардо
76'
Желтая карточка
Илсиньо
Желтая карточка
Александре
71'
Замена
Е. Трояновский
️️️️
С. Болбат
68'
Желтая карточка
В. Прийма
66'
64'
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
54'
ГОЛ! 2:1!
А. Тейшейра
ГОЛ! 2:0!
А. Мораес
51'
Замена
А. Барановский
️️️️
Д. О'Ди
50'
46'
Замена
Эдуардо
️️️️
Ф. Феррейра
46'
Замена
Илсиньо
️️️️
Фернандо
Желтая карточка
А. Мораес
45'
+2
Желтая карточка
В. Чечер
42'
38'
Желтая карточка
Д. Коста
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Я. Ракицкий
24'
Желтая карточка
Г. Нельсон
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Александр Насонов
ЛП
14
Александре
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
20
Фернандо
ОП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
35
Евгений Трояновский
ЦП
36
Никита Полюлях
ЦП
33
Руслан Мамутов
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
19
Даниэль
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
77
Илсиньо
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
3-2-4-1
13
Бандура
4
Прийма
44
Чечер
21
О'Ди
50
Болбат
31
Зотов
23
Насонов
8
Нельсон
10
Лазич
14
Александре
18
Мораес
4-1-1-2-2
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
27
Кривцов
13
Шевчук
20
Фернандо
3
Хюбшман
11
Тейшейра
11
Коста
11
Тайсон
14
Феррейра
50
Болбат
35
Трояновский
35
Трояновский
50
Болбат
10
Лазич
19
Даниэль
19
Даниэль
10
Лазич
21
О'Ди
22
Барановский
22
Барановский
21
О'Ди
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
20
Фернандо
77
Илсиньо
77
Илсиньо
20
Фернандо
14
Феррейра
9
Эдуардо
9
Эдуардо
14
Феррейра
Остались в запасе
Металлург
Шахтер
36
Никита Полюлях
ЦП
33
Руслан Мамутов
ЦП
79
Юрий Панькив
ВР
84
Денис Голайдо
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
36
Никита Полюлях
ЦП
33
Руслан Мамутов
ЦП
79
Юрий Панькив
ВР
84
Денис Голайдо
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Металлург - Шахтер
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
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