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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Заря
Мариуполь - Заря: обзор матча 14 сентября 2013
Мариуполь
14.09.2013, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Заря
7'
Майкон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Заря
Красная карточка
Б. Бутко
85'
78'
Желтая карточка
П. Худзик
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
С. Шевчук
77'
72'
Желтая карточка
Д. Липартия
66'
Замена
П. Худзик
️️️️
Я. Боли
Замена
В. Кулач
️️️️
В. Федотов
64'
59'
Замена
Н. Каменюка
️️️️
Д. Хомченовский
54'
Замена
Д. Липартия
️️️️
Ж. Любенович
Желтая карточка
Н. Ищенко
40'
ГОЛ! 1:0!
Майкон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
99
Данило
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
7
Иван Петряк
ЛВ
6
Никита Каменюка
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
3-3-3-1
12
Худжамов
2
Полянский
91
Бутко
18
Ордец
5
Путивцев
92
Емельянов
32
Ищенко
30
Окриашвили
70
Шевчук
19
Федотов
5
Майкон
4-1-2-1-2
1
Сантини
16
Ярмаш
29
Белый
15
Вернидуб
12
Игнатьевич
4
Чайковский
22
Любенович
35
Грицай
10
Хомченовский
10
Боли
99
Данило
70
Шевчук
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
70
Шевчук
19
Федотов
10
Кулач
10
Кулач
19
Федотов
10
Боли
7
Худзик
7
Худзик
10
Боли
10
Хомченовский
6
Каменюка
6
Каменюка
10
Хомченовский
22
Любенович
13
Липартия
13
Липартия
22
Любенович
Остались в запасе
Мариуполь
Заря
11
Вячеслав Чурко
ПВ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
Главный тренер
Николай Павлов
7
Иван Петряк
ЛВ
30
Никита Шевченко
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Илья Галюза
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
11
Вячеслав Чурко
ПВ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
Остались в запасе
7
Иван Петряк
ЛВ
30
Никита Шевченко
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Илья Галюза
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Мариуполь - Заря
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Ильичевец
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