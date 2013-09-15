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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Динамо К
Металлист - Динамо К: обзор матча 15 сентября 2013
Металлист
15.09.2013, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Динамо К
42'
К. Хавьер
90+3'
Х. Соса
90+4'
Марлос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Динамо К
90'
+4
Желтая карточка
М. Коваль
ГОЛ! 3:0!
Марлос
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
Х. Соса
90'
+3
90'
Желтая карточка
Л. Аруна
Замена
Марлос
️️️️
А. Гомес
87'
79'
Замена
Б. Идейе
️️️️
М. Велозу
Замена
С. Бланко
️️️️
М. Девич
77'
70'
Замена
Л. Аруна
️️️️
Р. Безус
Замена
О. Красноперов
️️️️
К. Хавьер
48'
Травма
К. Хавьер
47'
Желтая карточка
М. Девич
43'
ГОЛ! 1:0!
К. Хавьер
Пас отдал
П. Ксенз
42'
41'
Желтая карточка
Р. Безус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
6
Марсио Азеведо
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
8
Эдмар
ОП
7
Диего Соуза
ОП
10
Клейтон Хавьер
ЦП
7
Хосе Соса
(К)
ПП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
20
Олег Гусев
(К)
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Марлос
ПВ
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
4-2-2-2
81
Дишленкович
6
Азеведо
18
Гуйе
4
Моледо
19
Ксенз
8
Эдмар
7
Соуза
10
Хавьер
7
Соса
32
Девич
10
Гомес
4-1-2-2-1
35
Коваль
20
Гусев
34
Хачериди
15
Драгович
14
Тремулинас
5
Вукоевич
44
Велозу
90
Безус
7
Ярмоленко
17
Ленс
70
Мбокани
10
Хавьер
32
Красноперов
32
Красноперов
10
Хавьер
32
Девич
29
Бланко
29
Бланко
32
Девич
10
Гомес
10
Марлос
10
Марлос
10
Гомес
90
Безус
25
Аруна
25
Аруна
90
Безус
44
Велозу
12
Идейе
12
Идейе
44
Велозу
Остались в запасе
Металлист
Динамо К
55
Александр Нойок
ОП
29
Александр Горяинов
ВР
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
5
Олег Шелаев
ОП
1
Артур Рудько
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
55
Александр Нойок
ОП
29
Александр Горяинов
ВР
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
5
Олег Шелаев
ОП
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Металлист - Динамо К
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
ОСК Металлист
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