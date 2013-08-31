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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Металлист
Шахтер - Металлист: обзор матча 31 августа 2013
Шахтер
31.08.2013, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Металлист
59'
Т. Степаненко
77'
М. Девич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Металлист
Вторая желтая
Д. Срна
90'
+3
Желтая карточка
Д. Срна
90'
Замена
Эдуардо
️️️️
Л. Адриано
88'
77'
ГОЛ! 1:1!
М. Девич
Пас отдал
Х. Соса
74'
Замена
К. Хавьер
️️️️
О. Красноперов
Замена
Бернард
️️️️
Д. Коста
71'
60'
Замена
Д. Соуза
️️️️
А. Гомес
ГОЛ! 1:0!
Т. Степаненко
59'
Замена
Фред
️️️️
Д. Гречишкин
57'
Желтая карточка
Т. Степаненко
53'
Желтая карточка
С. Кривцов
25'
22'
Желтая карточка
Х. Соса
21'
Замена
С. Пшеничных
️️️️
М. Азеведо
20'
Травма
М. Азеведо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Тайсон
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
24
Дмитрий Гречишкин
ОП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
6
Марсио Азеведо
ЛЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
8
Эдмар
ОП
32
Олег Красноперов
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
7
Хосе Соса
(К)
АП
32
Марко Девич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
20
Фернандо
ОП
7
Фред
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
7
Диего Соуза
ОП
5
Олег Шелаев
ОП
10
Клейтон Хавьер
АП
4-2-2-1-1
1
Каниболоцкий
13
Шевчук
44
Ракицкий
27
Кривцов
33
Срна
27
Степаненко
24
Гречишкин
11
Тайсон
11
Тейшейра
11
Коста
4
Адриано
4-2-1-1-2
81
Дишленкович
3
Вильягра
4
Моледо
18
Гуйе
6
Азеведо
8
Эдмар
32
Красноперов
29
Бланко
7
Соса
10
Гомес
32
Девич
24
Гречишкин
7
Фред
7
Фред
24
Гречишкин
11
Коста
11
Бернард
11
Бернард
11
Коста
4
Адриано
9
Эдуардо
9
Эдуардо
4
Адриано
6
Азеведо
19
Пшеничных
19
Пшеничных
6
Азеведо
10
Гомес
7
Соуза
7
Соуза
10
Гомес
32
Красноперов
10
Хавьер
10
Хавьер
32
Красноперов
Остались в запасе
Шахтер
Металлист
30
Андрей Пятов
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
5
Олег Шелаев
ОП
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
Остались в запасе
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
5
Олег Шелаев
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шахтер - Металлист
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Донбасс-Арена
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